بهارلو داستاني از صادق چوبك را تحليل مي كند

به گزارش مهر، بنا بر اعلام خانه هنرمندان محمد بهارلو مسئول كارگاه هاي ادبي خانه هنرمندان اين هفته داستان " انتري كه لوطي اش مرده بود " از صادق چوبك را خوانده و ساختار داستان‌، كيفيت توصيف و عنصر زمان را در آن بررسي خواهد كرد.

محمد بهارلو درباره صادق چوبك گفته است : فعاليت ادبي او تقريبا همزمان با فعاليت هدايت و علوي و جمال زاده است و به نسل اول نويسندگان ادبيات داستاني تعلق دارد. آدم‌ هاي داستاني چوبك به پائين ترين و گمنام ترين لايه‌ هاي اجتماعي تعلق دارند؛ آدم ‌هايي كه بيش از هر چيز نماينده فساد جسمي ‌و روحي حاكم بر جامعه هستند.

كارگاه داستان نويسي محمد بهارلو براي بررسي داستاني از چوبك، عصر روز سه شنبه يازدهم مهرماه در خانه‌ هنرمندان ايران براي اعضاي كارگاه برگزار مي شود.

