استقلال خوزستان بدون سرمربی بازی کرد/اولین گل نانگ برای آبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک رسید.
* گلهای این بازی را آلویس نانگ (۱+۴۵) برای استقلال خوزستان و مسعود حسنزاده (۲۵- پنالتی) برای سپاهان به ثمر رساندند. این اولین گل نانگ خرید جدید استقلال خوزستان برای این تیم است.
* این بازی را رضا مهدوی با کمک آرمان اسعدی و فرزاد بهرامی سوت زد و در آن به مهدی زبیدی (استقلال) و مسعود حسنزاده (سپاهان) کارت زرد نشان داد.
* استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: وحید شیخویسی، دانیال ماهینی، عقیل کعبی، ابوالفضل علایی، پیمان شیرزادی، سلمان بحرانی، فرشاد سالاروند، مهدی مؤمنی، حسن بیتسعید، آلویس نانگ (۸۲- مهدی زبیدی) و آرش افشین (۷۲- علیاصغر عاشوری) وارد میدان شد.
* سپاهان اصفهان نیز با ترکیب: لی اولیویرا، جلال عبدی، موسی کولیبالی، عارف غلامی، احسان حاجصفی، آرمین سهرابیان (۴۶- رسول نویدکیا)، میلاد سرلک، جلالالدین علیمحمدی (۷۵- حسین فاضلی)، مهرداد محمدی (۵۷- حسین پاپی)، فرید بهزادی کریمی و مسعود حسنزاده بازی کرد.
*استقلال خوزستان در غیاب کاپیتان محمد طیبی و سپاهان اصفهان در غیاب شجاع خلیلزاده و طالب ریکانی وارد میدان شدند.
* استقلال خوزستان در بیست دقیقه ابتدایی تهاجمی ظاهر شد و دوبار توسط آلویس نانگ و حسن بیتسعید دروازه سپاهان را تهدید کرد. استقلالیها یک بار هم دروازه سپاهان را در دقیقه ۱۶ باز کردند، اما بهدلیل قرار داشتن آرش افشین در موقعیت آساید، این گل مردود اعلام شد.
* سپاهان اصفهان که فشار بیست دقیقهای استقلال را تحمل کرده بود، در پی یک حمله از منطقه چپ دفاعی استقلال به یک ضربهی پنالتی منجر به گل رسید. پنالتی سپاهان که توسط حسنزاده تبدیل به گل شد، با اعتراض پورموسوی سرمربی استقلال همراه بود و داور پس از چندبار تذکر دادن اقدام به اخراج پورموسوی از روی نیمکت کرد تا تیم استقلال خوزستان بدون سرمربی بازی کند.
* در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد، استقلال خوزستان روی حرکت مهدی مؤمنی و برخورد توپ به دست سیدجلال عبدی مدافع سپاهان صاحب یک ضربه پنالتی شد ولی این پنالتی را مهدی مؤمنی با ضربهای محکم به بالای دروازه زد تا آه از نهاد استقلالیها بلند شود.
* عبدالله ویسی برای اولین بار بهعنوان سرمربی یک تیم غیرخوزستانی روی نیمکت ورزشگاه غدیر حاضر میشد.
* اعضای تیم استقلال خوزستان از عبدالله ویسی که فصل گذشته این تیم را قهرمان لیگ برتر کرده بود، استقبال گرمی داشتند.
* تعدادی از هواداران تیم سپاهان در استادیوم غدیر اهواز حضور یافته بودند و تیمشان را تشویق میکردند.
* محمد طیبی کاپیتان محروم استقلال خوزستان با حضور در جایگاه به تماشای بازی تیمش پرداخت.
* قبل از شروع مسابقه بهدلیل حادثه پلاسکو تهران یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعلام شد.
* هواداران استقلال خوزستان پس از اخراج پورموسوی علیه داور بازی شعارهایی سر دادند.
* عادل کلاهکج کاپیتان فصل گذشته استقلال اهواز که سابقه بازی در استقلال خوزستان را دارد، برای تماشای این بازی در ورزشگاه حضور یافت و از سوی هواداران خوزستانی مورد تشویق قرار گرفت.
* داور مسابقه بهدلیل وقفه ایجاد شده، در پایان نیمه اول پنج دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد. استقلال در اولین دقیقه از اوقات تلف شده به گل مساوی رسید.
* تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم غدیر از سوی بلندگوی ورزشگاه ۱۵۰۰ نفر اعلام شد.
* داور مسابقه به مهدی زبیدی مهاجم تعویضی استقلال بهدلیل شبیهسازی کارت زرد نشان داد و زبیدی بدون اعتراض رأی داور را پذیرفت.
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