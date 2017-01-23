به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هرمزگان در حوزه صنعت گفت: در تقسیم بندی انجام شده ۱۰۳ طرح بالای ۶۰ درصد به صورت استانی در ابتدای سال جاری در هرمزگان هدفگذاری شد.

وی افزود: دو طرح، به عنوان طرح‌های ملی از ۳۶ طرح ملی در استان هرمزگان قرار دارد و با پیگیری‌های انجام شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع ۱۰۳ طرح تقسیم‌بندی شده برای ۷۵ طرح جواز بهره‌برداری صادر شده و مابقی نیز تا پایان سال ۹۵ به اتمام می‌رسد.

قاسمی به پشتیبانی از ۲ طرح بزرگ کشوری در قالب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح‌ها در مجموع برای بیش از ۴۰۰ نفر در استان فرصت اشتغال مستقیم فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها سبب افزیش سهم تولید و اشتغال استان می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در ادامه اظهار امیدواری کرد با توجه به این میزان تولید در ماه‌های آتی جایگاه ۱۰ میلیون تن تولید فولاد هدفگذاری شده در سفر ریاست جمهوری محقق و تمامی واحدها به بهره‌برداری برسد.