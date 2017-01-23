  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

۲ طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی در هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد

۲ طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی در هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد

بندرعباس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با بیان اینکه ۲ طرح از ۳۶ طرح بزرگ ملی در قالب اقتصاد مقاومتی در هرمزگان قرار دارد، از افتتاح آنها تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هرمزگان در حوزه صنعت گفت: در تقسیم بندی انجام شده ۱۰۳ طرح بالای ۶۰ درصد به صورت استانی در ابتدای سال جاری در هرمزگان هدفگذاری شد.

وی افزود: دو طرح، به عنوان طرح‌های ملی از ۳۶ طرح ملی در استان هرمزگان قرار دارد و با پیگیری‌های انجام شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع ۱۰۳ طرح تقسیم‌بندی شده برای ۷۵ طرح جواز بهره‌برداری صادر شده و مابقی نیز تا پایان سال ۹۵ به اتمام می‌رسد.

قاسمی به پشتیبانی از ۲ طرح بزرگ کشوری در قالب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود:  با اجرای این طرح‌ها در مجموع برای بیش از ۴۰۰ نفر در استان فرصت اشتغال مستقیم فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها سبب افزیش سهم تولید و اشتغال استان می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در ادامه اظهار امیدواری کرد با توجه به این میزان تولید در ماه‌های آتی جایگاه ۱۰ میلیون تن تولید فولاد هدفگذاری شده در سفر ریاست جمهوری محقق و تمامی واحدها به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 3885496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها