ساماندهی پل گرگاب در انتظار مصوبه شورای ترافیک اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار شد با اشاره به اینکه شش تا ۱۲ بهمن ماه به نام هفته نکوداشت شاهین شهر نامگذاری شده است، اظهار داشت: شاهین شهر شهری توسعه پذیر است و از این رو با هداف معرفی ظرفیت‌های این شهر به همه مردم کشور هفته نکوداشت را طی دو سال گذشته برگزار کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه شاهین شهر از ظرفیت‌های بالای فرهنگی نیز برخوردار است، تصریح کرد: از جمله این ظرفیت‌ها وجود پنج مرکز دانشگاهی، ۳۶ هزار دانش‌آموز، هشت فرهنگسرا و پنج مجموعه ورزشی از جمله این ظرفیت‌هاست.

۱۲۰۰ میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری در شاهین شهر تدوین شده است

شهردار شاهین شهر به جاذبه‌های اقتصادی شاهین شهر نیز اشاره داشت و گفت: شورا و شهرداری شاهین شهر در حوزه خدماتی، فرهنگی و رفاهی بیش از ۱۲۰۰ طرح سرمایه‌گذاری آماده کرده‌اند که در سال جاری تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان از این طرح‌ها به قرارداد منتهی شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ارتقای شاخص‌های سلامت درشاهین شهر مورد توجه بوده است، بیان داشت: ایمن سازی و بازرسی ساختمان‌ها نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

امیری در ادامه به مراجعه ۱۲۴ هزار نفر از شهروندان شاهین شهری به مراکز فرهنگی، تفریحی و خدماتی شهرداری شاهین شهر در ۱۰ ماه امسال اشاره کرد و افزود: همچنین ۱۱۰ هزار نفر در قالب ۶۵ هزار نفر با اتوبوس و ۴۵ هزار نفر با استفاده از تاکسی با استفاده از وسایل حمل و نقلی شهرداری شاهین شهر جابجا شده‌اند.

عملیات اجرایی مترو شاهین شهر - اصفهان دهه فجر امسال آغاز می‌شود

وی به آخرین وضعیت مترو شاهین شهر – اصفهان در دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در گیر و دار برطرف کردن دو مشکل کوچک در بحث مترو هستیم که در صورت برطرف کردن این دو مساله عملیات اجرایی این پروژه در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

شهردار شاهین شهر اضافه کرد: تعهد شهرداری شاهین شهر در بهره برداری از مترو شاهین شهر – اصفهان ۱۵ کیلومتر و تا میدان استقلال است که همه مسیر به صورت رو زمینی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از اجرایی کردن ۱۲۰ پروژه در ۲۰ ماه گذشته در شهرداری شاهین شهر خبر داد و افزود: در دهه فجر امسال نیز ۲۰ پروژه به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در دست بهره برداری است.

امیری بودجه سال ۹۶ شهرداری شاهین شهر را نیز ۱۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۶۱ درصد از این بودجه عمرانی و ۳۹ درصد بودجه نیز جاری بسته شده است.

وی سهم مترو در بودجه ۹۶ شهرداری شاهین شهر را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: ۲۴ درصد از بودجه عمرانی شهر به مسایل حمل و نقلی و ۲۰ درصد این بودجه نیز به بهبود فضاهای شهری تخصیص یافته است.

شهردار شاهین شهر با بیان اینکه بودجه ۹۵ شهرداری شاهین شهر نیز ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: در حال حاضر این بودجه با توجه به بودجه ۱۰ ماهه ۷۵ درصد تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه پل شهدای گرکاب یکی از نقاط حادثه خیز و یکی از ورودی‌های اصلی شاهین شهر است، تصریح کرد: در این راستا باید توجه د اشته باشیم که این پل ایمن نبوده و سیمای ورودی شاهین شهر را نیز دچار مشکل کرده است.

امیری اضافه کرد: گزارشات لازم در خصوص وضعیت پل شهدای گرگاب به شورای ترافیک استان ارائه شده است و علی ‌رغم چندین بار تخصیص اعتبار هنوز مجوز فعالیت عمرانی بر روی این پل صادر نشده است.

تعداد متکدیان شاهین شهر انگشت شمار است

وی با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال گذشته تعداد مساجد شاهین شهر چندین برابر شده است، بیان داشت: در حال حاضر در شاهین شهر ۳۲ باب مسجو وجود دارد ضمن اینکه شهرداری شاهین شهر سالانه یک میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادی و مساجد تخصیص می‌دهد.

شهردار شاهین شهر در ادامه تعداد متکدیان شاهین شهر را انگشت شمار اعلام کرد و گفت: این افراد بومی نبوده و از شهرهای همجوار به شاهین شهر می‌آیند.

وی در پایان از ساماندهی ۱۰ نقطه محادثه خیز شهری و مناسب سازی ۲۰ نقطه شهری برای تردد معلولان خبر داد.