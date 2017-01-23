انتخاب های جناحی عدم مدیریت صحیح شهری را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا طالبان بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: حادثه ی اخیر تهران شوکی بود که بدنه ی مدیریت شهری پایتخت را لرزاند و زنگ خطری بود برای دیگر کلانشهرهای کشور.

وی ادامه داد: ساختمان پلاسکو اگرچه امروز نماد ایثار و جان فشانی مردانی شده است که بی محابا تن به آتش و دود و آوار زدند تا هموطن و همشهری شان را نجات دهند اما به تصور من فروریختنش, بیش از هرچیز می تواند نمادِ در هم شکستگیِ بی دقتی, بی مسوولیتی, و حتی عدم انسجام و اتحاد تمام نهادها و مسولین و متولیان و حتا مردم باشد.

نایب رئیس شورای شهر شیراز افزود: پلاسکوی 50 ساله می توانست با کمی تدبیر و دوراندیشی و کمی پای بندی به بایدها و نبایدهای شهرسازی, به شکلی دیگر و در نقشی مناسب تر به حیات خود ادامه دهد حال آنکه ازین دست ساختمان ها در دیگر شهرهای کشور کم نیستند.

طالبان ادامه داد: شاید فراتر از اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی, بی توجهی به تخصص گرایی در بدنه مدیریت شهری مهم ترین عامل آوار پلاسکو و حوادثی ازین قبیل است علی رغم اینکه تخصص، شاهرگ حیاتی مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرهاست، امروز انتخاب و انتصاب های جناحی و برخوردهای سلیقه ای و به دور از ژرف اندیشی چنان در بخش هایی از ساختار مدیریت شهری رخنه کرده است که بروز اینگونه حوادث آنقدرها هم غیر قابل انتظار نیست.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: از سوی دیگر تجهیزِ به موقع نهادهای متولیِ جلوگیری از بحران و پیش بینی تمهیدات ایمنی شهرها ازدیگر ضرورت هایی است که به نظر می رسد از آن غافل شده ایم.

وی افزود: امروز شهرداری ها علی رغم گستردگی و تعدد وظایفِ خود در اداره شهرها، هزینه های هنگفتی را در برخی زمینه ها متحمل می شوند که اساسا به دور از نقش و جایگاه و رسالت واقعی آنهاست در حالیکه با صرف همان هزینه در زمینه ایمن سازی شهری, همچنین خرید و تکمیل تجهیزات ضروری ایمنی، می توان از وقوع بسیاری حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کرد.

طالبان تاکید کرد: اگرچه حادثه هیچگاه خبر نمی کند اما این نباید به معنای فرار از بار مسوولیت ها باشد در همین شیراز بناهای قدیمی و نیمه مخروبه ای هست که اگر به دادشان نرسیم دیر یا زود پلاسکو وار بر سر مردم و کسبه آوار می شود.