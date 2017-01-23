حذف عوارض نفت جی و سپاهان قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله بیدرام ظهر دوشنبه، در نشست خبری که به مناسبت برگزاری هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار شد با اشاره به اینکه در گذشته خصوصیاتی را برای شاهین شهر در نظر گرفته بودند که مناسب این شهر نبود، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به اقدامات صورت گرفته امروز شاهین شهر به نام شهر دانش و خلاقیت نامیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های فرهنگی موجود در شاهین شهر با توجه به وجود همه قومیت‌های ایرانی در این شهر با دیگر شهرهای کشور متفاوت است، تصریح کرد: از این رو یکی دیگر از اهداف برگزاری هفته نکوداشت شاهین شهر هویت بخشی به تک تک شهروندان در این شهر است.

رئیس شورای اسلامی شاهین شهر تعریف درآمدهای پایدار برای شهرداری شاهین شهر از برنامه‌های در دستور کار شورای اسلامی شاهین شهر اعلام کرد و ابراز داشت: از این رو تعریف یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در همین راستا بوده است.

سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است

وی تصریح کرد: در شهرداری شاهین شهر تغییر رویکردی نسبت به سرمایه‌گذاری فراهم شده است به صورتی که برخلاف گذشته در سرمایه‌گذاری‌های اخیر سهم شهرداری ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.

در ادامه با بیان اینکه شورای اسلامی شهر علاوه بر نظارت بر عملکرد شهرداری سیاستگذاری برای شهر را نیز بر عهده دارد، افزود: در این راستا باید یادآور شوم که برای تحقق این امر نیازمند اصلاح قوانین بالادستی هستیم تا بتوانیم بهترین تصمیمات را به صورت منطقه‌ای اتخاذ کنیم.

حجت‌الاسلام بیدرام با انتقاد از دریافت ۱۰ درصد مالیات از آتش‌نشانی‌ها انتقاد کرد و گفت: باید توجه د اشته باشیم که همه درآمد آتش نشانی‌ها از عوارض ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمان تامین می شود و این در حالی است که دولت هیچ گونه اعتباری را برای آتش نشانان تخصیص نمی‌دهد.

وی همچنین به بخشوده شدن عوارض نفت جی و سپاهان که به حساب شهرداری شاهین شهر پرداخت می‌شد انتقاد کرد و افزود: به بهانه صادرات خوب این دو شرکت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آنها بخشوده است و در این در حالی است که بخشیده شدن عوارض نباید انجام می‌شد چراکه حق شهروندانی است که از آلایندگی این صنایع رنج می‌برند و عوارض قابل استرداد نیست.