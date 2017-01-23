تولید صنعتی واکسن «آنتروتوکسمی توکسوئیدی» در موسسه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید کهرام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نوع جدید واکسن «آنتروتوکسمی توکسوئیدی» که در موسسه رازی به صورت نیمه صنعتی تولید شده، اظهار کرد: بر اساس ضوابط مقرر شده سازمان دامپزشکی کشور مجوزهای لازم را برای تولید صنعتی و انبوه این واکسن صادر کند.

وی افزود: در صورت صدور پروانه لازم، پیش بینی می شود تولید صنعتی واکسن آنتروتوکسمی توکسوئیدی در سایت موسسه رازی شعبه اهواز با تکمیل این سایت، تا پایان سال ۹۶ اجرایی شود.

کهرام گفت: تمامی مراحل ساخت و تست واکسن آنتروتوکسمی توکسوئیدی در موسسه رازی مرکز انجام شده و تولید انبوه آن در شعبه اهواز با خریداری تجهیزات لازم اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نوع جدید تولید این واکسن که به روش تولید در «فرمانتور» و «الترافیلتراسیون» ساخته می شود، از کیفیت بالاتری برخوردار است که در انتظار صدور پروانه تولید آن هستیم .

رئیس موسسه رازی با اشاره به اینکه تولید این واکسن در دنیا با توجه سفارش تا ۱۰ ظرفیتی انجام می شود، بیان کرد: در حال حاضر نوع ۴ ظرفیتی این واکسن در موسسه رازی تولید می شود و ساخت آن به صورت ۵ ظرفیتی در موسسه رازی، مرحله آزمایشگاهی خود را با موفقیت به پایان رسانده است.

وی با تاکید بر اینکه دانش فنی تولید واکسن آنتروتوکسمی به شکل ۶ ظرفیتی نیز در موسسه رازی وجود دارد، گفت: در صورت نیاز بازار و سفارش در این زمینه، تولید واکسن های ۵ و ۶ ظرفیتی اجرایی خواهد شد.

کهرام اضافه کرد: با افزودن واکسن «شاربن علامتی» به واکسن ۴ ظرفیتی آنتروتوکسمی، این واکسن ۵ ظرفیتی شده و با افزودن واکسن «قانقاریا»، واکسن «آنتروتوکسمی» ۶ ظرفیتی خواهد شد که شاربن علامتی و قانقاریا از واکسن های مهم دامی در صنعت دامپروری به شمار می روند.