استقلال سقوط نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در پی پیروزی خارج از خانه و با ارزش خود مقابل صنعت نفت ۲۸ امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر نسبت به یکی دو تیم تعقیب کننده‌اش، به صورت موقت به رده چهارم جدول صعود کردند و به انتظار بازی‌های روز دوم هفته هجدهم نشستند.

شاگردان ویسی با این نتیجه مساوی فرصت بازگشت به جایگاه چهارم جدول را از دست دادند و این رتبه را به شاگردان منصوریان تحویل دادند. سپاهان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه غدیر اهواز با نتیجه یک بر یک مقابل استقلال خوزستان متوقف شد.