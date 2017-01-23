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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۶

به لطف توقف سپاهان؛

استقلال سقوط نکرد

استقلال سقوط نکرد

تیم فوتبال استقلال تهران در پایان دیدارهای هفته هجدهم از جایگاه تازه به دست آورده خود در جدول سقوط نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در پی پیروزی خارج از خانه و با ارزش خود مقابل صنعت نفت ۲۸ امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر نسبت به یکی دو تیم تعقیب کننده‌اش، به صورت موقت به رده چهارم جدول صعود کردند و به انتظار بازی‌های روز دوم هفته هجدهم نشستند.

شاگردان ویسی با این نتیجه مساوی فرصت بازگشت به جایگاه چهارم جدول را از دست دادند و این رتبه را به شاگردان منصوریان تحویل دادند. سپاهان در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه غدیر اهواز با نتیجه یک بر یک مقابل استقلال خوزستان متوقف شد. 

کد مطلب 3885514

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