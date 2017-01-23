پنجمین همایش فلسفه دین معاصر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش بین المللی «فلسفه دین معاصر» پنجم و ششم بهمن ماه، از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود که در ادامه به برخی نشست های روز اول این همایش اشاره می شود.

در اولین روز این همایش و در بخش افتتاحیه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران، دکتر محمد سعیدی مهر، رئیس همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، سخنرانی می کنند.

در ادامه نشست «خدا، فاعلیت الهی و دیدگاه ها درباره نظریه تکامل» برگزار می شود که طی آن دکتر حمیدرضا آیت اللهی، در مورد «تبیین فاعلیت الهی در فرایند خود به خودی تکامل»، مریم سعدی و امیررضا مزاری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در مورد «تکامل پارادایم مسیح شناسی کارل رانر»، دکتر رضا سلیمان حشمت در مورد «تعالی حق و قول به حلول و اتحاد»، دکتر سید فخرالدین طباطبایی در مورد «خدا، تصادف و تکامل» سخنرانی می کنند.

همچنین در ادامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ نشست «صفات خدا در ارتباط با جهان و انسان» برگزار می شود که طی آن دکتر حسین هوشنگی در مورد «خداوند شارع و عالم انسانی»، دکتر حبیب الله ابراهیمی با موضوع «اوصاف اخلاقی خداوند؛ تبیین معناشناختی»، دکتر سهام اسدی نیا در مورد «بررسی و نقد دیدگاه خدامحورانه ادواردز در باب جهان و انسان»، محمد کریمی لاسکی با موضوع «آموزه بساطت الهی و بررسی انتقادات پلانتینگا» سخنرانی می کنند.

همچنین همزمان با این نشست در سالن فرهنگ دانشکده مطالعات جهان، نشست «اختفا یا ظهور خداوند» برگزار می شود که در آن دکتر اکبر قربانی در مورد «سکوت خداوند، چالشی در معنای زندگی»، «راضیه زینلی» با موضوع «از ایمان کی بر که گور تا الحاد سارتر»، فریدالدین سبط و دکتر سعیده کوکب با موضوع «بررسی دیدگاه ریچارد سوئین برن در باب فرضیه خداباوری با تکیه بر اصل سادگی»، حمیده سادات نعمتی در مورد «اختفای الهی به واسطه کمرنگ شدن حضور دیگری در زندگی انسان مدرن»، سخنرانی می کند.

پنجمین همایش فلسفه دین معاصر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ میزبان نشست رابطه خدا و جهان در سالن حنانه دانشکده مطالعات جهان خواهد بود که طی آن دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی با موضوع «رابطه خدا و جهان در فلسفه هگل»، مریم زائری امیرانی در مورد «نقش فرشتگان در تبیین رابطه خداوند با نظام عالم»، دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی با موضوع «الگوهای چهارگانه در توجیه رابطه خدا و جهان و تاثیر آنها بر تلقی از انسان» سخنرانی می کنند.

گفتنی است، این همایش طی دو روز برگزار می شود و روز اول مقالات فارسی زبان و در روز دوم مقالات انگلیسی زبان ارایه می شوند.