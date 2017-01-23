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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

جنگنده های روسی مواضع داعش را در دیرالزور بمباران کردند

جنگنده های روسی مواضع داعش را در دیرالزور بمباران کردند

وزارت دفاع روسیه از حملات ۶ بمب افکن این کشور به مواضع داعش در شهر دیرالزور سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از حملات به مواضع تروریست ها در سوریه خبر داد.

در همین راستا، وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: ۶ بمب افکن راهبردی ما از اراضی روسیه پرواز کرده و مواضع داعش را در شهر دیرالزور سوریه هدف قرار دادند.

این وزارت خانه در ادامه تصریح کرد: بمب افکن های روسی بر فراز اراضی ایران و عراق پرواز کرده و پس از انجام ماموریت خود، به پایگاه نظامی شان بازگشتند.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه با تروریست های داعش در شهر دیرالزور درگیر هستند و تاکنون نیز در برخی مناطق پیشروی داشته اند. همزمان مذاکرات صلح سوریه نیز در شهر آستانه قزاقستان در جریان است تا بحران این کشور از طریق سیاسی نیز حل شود.

کد مطلب 3885521

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