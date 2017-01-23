به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه کار بازسازی سینما خانواده اصفهان تا پایان بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: این سینما به شکل پردیس سینمایی با مدرن‌ترین امکانات سینمایی باز سازی شده و در نمای خارجی و داخلی آن معماری ایرانی مدنظر بوده است.

وی با بیان اینکه این سینما مجهز به سیستم اطفای حریق خودکار، نمازخانه، کتابخانه و کتابفروشی و دیگر امکانات سینماهای مدرن است، افزود: این سینمای تک سالنه پیش از این در کل دارای ظرفیت ۴۶۰ نفر بوده است که با بازسازی به شکل پردیس سینمایی چهار سالنه تعداد صندلی‌های این سینما به ۷۸۰ مورد افزایش یافته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه سالن اصلی سینما ۴۳۰ نفر ظرفیت دارد، بیان داشت: این پردیس سینمایی دارای دو سالن ۱۳۰ و ۱۴۰ نفره و یک سالن ۸۰ نفره نیز هست که هرکدام از این سالن های سینمایی دارای نام هایی برگرفته از پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهند بود و احتمالا به اسم های نقش جهان، چهارسو، شیخ بهایی و عالی قاپو نامگذاری می شود.

وی اضافه کرد: این سینما طی بازه زمانی ۵ ماهه بازسازی شد و بیشترین زمان (۶۰ روز) صرف مقاوم‌سازی بنا شده است که معتقدیم از مهم‌ترین بخش‌ کار بازسازی سینماها محسوب می‌شود.

حسینی ابراز داشت: اکنون تعداد سینماهای اصفهان به نسبت پایتخت فرهنگی جهان اسلام بسیار کم است و امیدواریم با ایجاد پردیس سینمایی و بازسازی دیگر سینماهای اصفهان به شکل چند سالنه بتوانیم این کمبود را اندکی جبران کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون برای جبران این کمبود برخی فیلم ها به شکل تک سانسِ روزانه و هم زمان با فیلم اصلی در سینماهای اصفهان اکران می شود.