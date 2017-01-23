مجوز تاسیس ۷۷ کارخانه بسته بندی مواد غذایی در البرز صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس رحیمی نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسته بندی یکی از حساس ترین و در عین حال تعیین کننده ترین مراحل عرضه و مصرف کالا است.

وی در ادامه اهمیت صنایع بسته بندی را تا بدان جا دانست که کیفیت و محتوای بعضی مواد را تحت تاثیر قرار می دهد و گفت: بسیاری از مصرف کنندگان بخشی از کیفیت را به بسته بندی آن نسبت می دهند.

رحیمی نسب اضافه کرد: بسته بندی می تواند عامل تمایز از رقبا و نوعی مزیت رقابتی باشد، یک بسته بندی نوآورانه می تواند حتی درک مصرف کنندگان را نسبت به محصول تغییر دهد و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تاکید بر اینکه بسته بندی در حوزه بازاریابی نقش مهمی دارد، گفت: جهاد کشاورزی البرز تاکید بسیار زیادی بر ارتقای صنعت بسته بندی مواد غذایی در استان دارد.

رحیمی نسب با اشاره به صدور مجوز تاسیس ۷۷ کارخانه بسته بندی مواد غذایی در استان به ظرفیت ۱۶۴۲۶۴ اشاره کرد و گفت: ۳۵ کارخانه بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت ۶۵۴۵۴ تن به بهره برداری رسیده است.