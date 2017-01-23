به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر دوشنبه در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر ضمن تبریک انتخاب استان بوشهر به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه جوانان، اظهار داشت: اخیرا در حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون زنان رئیس جمهور از استانداران بوشهر، ایلام و سیستان و بلوچستان به عنوان استان های برتر در حوزه جوانان تجلیل شد که این موفقیت حاصل تلاش جوانان و سازمان های مردم نهاد است.

وی افزود: سازمان‌های مردم نهاد یکی از مهمترین پشتوانه‌های دولت هستند و باید از خلاقیت آنان در راستای توسعه کشور و کمک به جامعه استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید گام های اساسی و مثبتی در راستای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد انجام گرفته و استان بوشهر نیز در این رابطه عملکرد خوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه باید از نیروهای توانمند و خلاق در برنامه‌های اجتماعی استفاده لازم صورت گیرد، افزود: سازمان های مردم نهاد برای رشد و توسعه جامعه تلاش صادقانه دارند و در تمامی عرصه‌ها به ویژه حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

گراوند گفت: دولت تدبیر و امید به‌ویژه رئیس جمهور و همچنین استانداران بر این باور هستند که سازمان‌های مردم‌نهاد بازوان دستگاه‌های اجرایی هستند و می‌توانند برای حل مسائل و مشکلات در عرصه‌های مختلف جامعه، دولت را همراهی کنند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت‌ها بدون بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند، اظهار کرد: در استان بوشهر تمامی امکانات حوزه اجتماعی را در خدمت سازمان‌های مردم نهاد برای انجام فعالیت آنان قرار خواهیم داد.

وی بیان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کارآمدی و پویایی سازمان های مردم نهاد استفاده شود.

گراوند تاکید کرد: باید در اجرای برنامه‌های اجتماعی استان از توانایی تمامی سازمان‌های مردم نهاد سراسر استان بهره‌گیری مطلوب صورت گیرد.