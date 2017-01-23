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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

در کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر لرستان مطرح شد؛

رسانه‌های فعال در اطلاع‌رسانی برنامه‌های دهه فجر تجلیل می‌شوند

رسانه‌های فعال در اطلاع‌رسانی برنامه‌های دهه فجر تجلیل می‌شوند

خرم آباد - معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از تجلیل از رسانه های فعال در اطلاع رسانی برنامه های دهه فجر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد میردریکوند ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با اشاره به راه اندازی ۲۱ کمیته تخصصی استان، ۱۷ کمیته شهرستانی و ۱۱ ستاد شهرستانی دهه فجر در لرستان اظهار داشت: طی یک ماه گذشته این کمیته ها و ستاد ها ۳۴۰ جلسه را برگزار کرده اند.

وی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی لرستان برای برگزاری برنامه های دهه فجر در استان تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه دستگاههای اجرایی آن گونه که باید در این زمینه همکاری نداشته اند.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه با بیان اینکه برخی از دستگاههای اجرایی با گذشت ۱۰ روز که به آنها تاکید شده برنامه های خود را اعلام کنند هنوز این اقدام را انجام نداده اند افزود: ضرورت دارد که هر چه سریع تر این برنامه ها به ستاد دهه فجر استان اعلام شوند.

میر دریکوند با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام دهه فجر بیان داشت: تجلیل از اقشار مختلف استان مانند کارگران، هنرمندان، ورزشکاران و ...، برنامه ریزی برای تغییر مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن مرکز استان و برگزاری این مراسم در خیابان شورا، تجلیل از رسانه های فعال، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن و ... از جمله این برنامه ها است.

کد مطلب 3885528

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