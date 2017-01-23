۶۰ درصد زکات جمع آوری شده در بردخون مستحبی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یاری منفرد بعد از ظهر دوشنبه در جمع مؤدیان و عاملین زکات بردخون اظهار داشت: عمده زکات شهرستان متعلق به بردخون است که ۶۰ درصد آن زکات مستحبی است.

وی افزود: مردم شهرستان دیر در چند سال اخیر از زکات دهندگان برتر استان هستند و استان بوشهر نیز در هشت ماه امسال جزو هفت استان برتر کشور بوده که این موفقیت به دلیل مشارکت و همراهی مردم است.

یاری منفرد با بیان اینکه همه مردم زکات دهنده هستند، اضافه کرد: مشکلات مردم به واسطه مردم حل می‌شود و اگر به مردم متکی باشیم نیازمند دولت‌ها نیستیم.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر با اشاره به نیاز مسکن و اشتغال در بین مددجویان گفت: از ظرفیت زکات برای رفع مشکلات مردم بهره ببریم و همه مسئولان، خیرین، مؤدیان و دست اندرکاران زکات بخش برای ایجاد تحول در زندگی نیازمندان تلاش کنند.

وی ادامه داد: در پایان سال جشن نیکوکاری در استان برگزار می‌شود تا نیازهای عید محرومان تأمین شود که امیدواریم مردم مانند گذشته مشارکتی پرشور داشته باشند.

امام جمعه موقت بردخون نیز گفت: فقرای زیادی در کشور داریم و ناعدالتی نیز زیاد است که ضرورت دارد با حساسیت به قشر محروم و نیازمند رسیدگی شود و خواسته ها و مطالبات آنان را تا حد امکان عملی سازیم.

حجت‌الاسلام محمدجواد عاشوری با بیان اینکه کمیته امداد اولویت اول خود را اشتغال قرار دهد، افزود: نباید فقیران را مدیون خود بدانیم و صدقه و زکات را وظیفه بدانیم.

وی اضافه کرد: جمع آوری زکات را با اعتمادسازی و دقت کامل انجام دهیم و بستری فراهم شود تا همه مردم مشارکت حداکثری در این امر داشته باشند.