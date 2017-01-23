۵ روستای بزرگ اسدآباد به مرکز جامع خدمات سلامت مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم صوفی بعدازظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: تاکنون عملیات بهسازی در ۱۶ روستای شهرستان اسداباد انجام شده است.
وی بابیان اینکه جدولگذاری و شنریزی معابر روستاها بااعتباری افزون بر ۷میلیارد ریال انجام پذیرفته است، عنوان کرد: افتتاح سالن ورزشی موسیآباد، کلنگزنی سالن ورزشی چنار سفلی و ساخت خانه عالم بخش دیگری از اقدامات انجام شده در روستاهای اسداباد است.
وی بابیان اینکه شورای فرهنگی در روستاهای بالای هزار نفر جمعیت اجرا شده و براساس مصوبات این شورا، همایشها و مسابقات ورزشی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت اهالی روستا انجام گرفته است، افزود: همایشهای ورزشی تاکنون در روستاهای «وندرآباد»، «چنارسفلی»، «مزرعه بید»، «سیفی آباد» و «موسی آباد» با همکاری ادارات بهزیستی و ورزش و جوانان برگزار شده است.
وی بیان کرد: احداث ۵ درمانگاه طرح جامع سلامت با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال، کلنگزنی ۷ خانه بهداشت با اعتباری ۷ میلیارد ریال، آسفالت راههای روستایی با اعتبار ۶ میلیارد ریال در روستاهای «گذرکجین»، «بوجین» و «قادرآباد» با بهرهگیری از قیر یارانهای بخشی دیگری از اقدامات بخشداری در سالجاری بوده است.
بخشدار مرکزی اسدآباد اظهار داشت: زیرسازی روستاهای «قرهکند»، «سیاه گله» و «سوتپه» نیز با همکاری دهیاران این روستاها صورت گرفته که به محض دریافت بودجه این مسیرها آسفالت خواهند شد.
وی بیان کرد: برگزاری کلاسهای اقتصاد مقاومتی برای دهیاران، اعزام روستائیان به سفرهای زیارتی، بازدید از روستاهای هدف گردشگری در استان و غیره بخش دیگری از برنامهها بوده است.
صوفی تاکید کرد: ۱۴ میلیارد ریال اعتبار به حساب دهیاران برای برنامهها و موضوعات مختلف واریز شده است.
