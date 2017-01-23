امیدواری«قدیراف» به رابطه خوب ترامپ با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی رئیس جمهور چچن، رمضان قدیراف گفت: با پیروزی ترامپ، روابط روسیه و آمریکا بهبود خواهد یافت و می توان با تروریسم بین المللی مبارزه کرد.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی«ان ت ب» گفت: آرزو می کنم که او زبان مشترک با روسیه پیدا کند. چرا که اگر روسیه و آمریکا با یکدیگر متحد شوند، با قدرت خود می توانند با تروریسم بین المللی مبارزه کنند و این مسئله به سرعت تمام می شود. وی ضمن تبریک ریاست جمهوری ترامپ عنوان کرد که آرزو می کند ترامپ بتواند تمام برنامه هایش را عملی کند.

وی در ادامه تصریح کرد که من فکر میکنم، شما تمام برنامه ها و حرف هایی که قبل از انتخابات و بعد از آن زده اید، را به اجرا خواهید رساند.

درجریان صحبت های انتخاباتی ترامپ قبل از انتخاب شدن وی، گفته شده بود که او سعی دارد با روسیه به یک گفتمان مشترک برسد.

شایان ذکر است که ترامپ در مراسم تحلیف خود گفت که وی قصد دارد اتحاد سابق را تقویت کند و دنیا را در جهت مبارزه با افراط گرایان تروریست مسلمان، متحد کند.