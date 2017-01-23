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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

امیدواری«قدیراف» به رابطه خوب ترامپ با روسیه

امیدواری«قدیراف» به رابطه خوب ترامپ با روسیه

رئیس جمهور جمهوری خودمختار چچن روسیه ابراز امیدواری کرد تا رئیس جمهور جدید آمریکا روابط خوبی با روسیه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی رئیس جمهور چچن، رمضان قدیراف گفت: با پیروزی ترامپ، روابط روسیه و آمریکا بهبود خواهد یافت و می توان با تروریسم بین المللی مبارزه کرد.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی«ان ت ب» گفت: آرزو می کنم که او زبان مشترک با روسیه پیدا کند. چرا که اگر روسیه و آمریکا با یکدیگر متحد شوند، با قدرت خود می توانند با تروریسم بین المللی مبارزه کنند و این مسئله به سرعت تمام می شود. وی ضمن تبریک ریاست جمهوری ترامپ عنوان کرد که آرزو می کند ترامپ بتواند تمام برنامه هایش را عملی کند.

وی در ادامه تصریح کرد که من فکر میکنم، شما تمام برنامه ها و حرف هایی که قبل از انتخابات و بعد از آن زده اید، را به اجرا خواهید رساند.

درجریان صحبت های انتخاباتی ترامپ قبل از انتخاب شدن وی، گفته شده بود که او سعی دارد با روسیه به یک گفتمان مشترک برسد.

شایان ذکر است که ترامپ در مراسم تحلیف خود گفت که وی قصد دارد اتحاد سابق را تقویت کند و دنیا را در جهت مبارزه با افراط گرایان تروریست مسلمان، متحد کند.

کد مطلب 3885547
پیمان یزدانی

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