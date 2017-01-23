خبرنگاران قزوین با آتش نشانان ابراز همدردی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شاید حوادث می تواند ما را بیشتر از شادی ها به همبستگی دعوت کند و در کوتاه زمانی موجب نزدیکی دلها و بروز احساسات را برای همگان فراهم کند.

هر چند هیچ کسی دوست ندارد شاهد بلا و یا حادثه ای باشد اما طبیعیت زندگی انسانی در کنار مصلحت و سرنوشت با بی احتیاطی و دهها دلیل دیگر حادثه را در زندگی همه ما اجتناب ناپذیر کرده و به هرحال هر از گاهی شاهدحوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی که انسان در آن نقش دارد هستیم.

روحیه کمک رسانی و همدردی که در ذات بشر نهادینه شده معمولا در حوادث سریعتر ابراز می شود و در این راستا نیز بلافاصله پس از حادثه ناگوار فروریختن ساختمان پلاسکو شاهد ابراز همدردی داخلی و خارجی بودیم و صحنه های ماندگاری در کنار تلخ ترین حو ادث جان باختن فرشتگان نجات در این ایام رقم خورد.

حضور گروههای مختلف مردم برای کمک و ابراز همدردی، برگزاری مراسم مختلف در استانها، ایجاد همبستگی بیشتر و درک سختی کار آتش نشانها و حضور مردم در ایستگاههای آتش نشانی و از همه مهمتر بیان احساسات کودکان در نقاشی های بیاد ماندنی شاید از مسائلی باشد که می تواند درس هایی برای همگان تلقی شود.

امروز دوشنبه جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان در یک حرکت خودجوش با حضور در ایستگاه آتش نشانی شهید بابایی قصد آن کردند تا به ماموران آتش نشانی شهرشان خسته نباشید وتسلیتی عرض کنند و قوت قلبی برای ادامه مسیر پر حادثه و خطرناک آنها باشند.

هرچند به محض ورود خبرنگاران با افتادن چند تبعه افغان در چاهی در منطقه کورانه تمام ماموران شیفت این ایستگاه برای کمک رسانی عازم ماموریت شدند اما ایستگاه خالی از مامور شهید بابایی نشان داد این تلاشگران هرگز زمانی برای استراحت و پذیرایی از میهمان خود را ندارند و خبرنگاران که خود با شغلی سخت و زیان آور سروکار دارند شاید احساس کردند که شغل آتش نشانی به مراتب از خبرنگاری سخت تر و پرحادثه تر است.

ابوالفضل ذوالقدرمدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین به همراه دو همکار خود پس از اعزام نیروهایش به محل حادثه تنها کسانی بودند که میزبان خبرنگاران شدند فضایی خلوت اما پر از صمیمیت و انسانیت.

نگران بازار قزوین هستیم

ذوالقدر ضمن تشکر از حضور خبرنگاران در ایستگاه و گرامیداشت یاد همکاران فداکارش گفت: در این چند روز که شاید از غم بارترین لحظات عمر ما هم تلقی شود با مسائلی روبرو شدیم که برخی نگران کننده و تلخ و برخی امیدوارکننده و انگیزه بخش بود.

وی افرود: در کنار ابراز احساسات صمیمانه و زایدالوصفی که هیچگاه تصورش را هم نمی کردیم کمک خواهرانی که برای تغذیه ماموران آتش نشانی یا پیرزنانی که با چشمان اشکبار برای تسلیت نزد ماموران می آمدند از صحنه های ماندگار بود.

ذوالقدر یادآورشد: متن های زیبایی که از نیت های خالصانه مردم در روزنامه ها و سایتها و خبرگزاری و مکتوبات نگارش شد و یا فیلمهایی که در صدا و سیما و شبکه های مجازی منتشر شد و نیز نقاشی های پر معنای کودکانی که عظمت ایثار آتش نشانان را در مقابله با آتش در تصاویری ساده اما زیبا و تاثیربرانگیز به تصویر کشیده بودند و یا شعار و جملاتی که شاید کمتر به ذهن انسانی تداعی می کند همه ما را به شگفتی واداشت و به عظمت ملت خود بیشتر واقف شدیم.

وی اضافه کرد: البته سلفی گرفتن ها و ازدحام بی مورد جمعیت پس از حادثه که اختلالی در عبور آمبولانسها ایجاد کرده بود نیز از مسائل ناراحت کننده بود که باید مورد توجه و عبرت قرار گیرد.

حوادث را عبرت آینده کنیم

ذوالقدر اظهارداشت: حادثه پلاسکو نشان داد باید قبل از هر حادثه به فکر پیشگیری باشیم و بی احتیاطی نکنیم و امروز بیش از هر زمانی به آموزش مردم نیاز داریم تا حوادث تکرار نشود.

وی گفت: در اولین گام در شهر قزوین نگران ایمن نبودن بازار قزوین هستیم و اگر حریقی رخ دهد باید متحمل هزینه های سنگینی شویم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین اضافه کرد: سیم کشی های برق و نوع گازرسانی در مغازه های بازار مشکل دارد و ازدحام خودرو در خیابانهای باریک منتهی به بازار می تواند دسترسی ماموران به محل حادثه را با مشکلات جدی روبرو کند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی بیان کرد: همچنین برخی بازاریان خانه های قدیمی نزدیک واحد صنفی خود را به انبار کالا تبدیل کرده اند که اکثر سقف خانه ها چوبی و آتش زاست و اگر اتفاقی رخ دهد با آتش سوزی های گسترده روبرو خواهیم شد که مهار آن بسیار سخت و پیامدهای تخریب بسیار سنگین است.

ذوالقدر یادآورشد: ما نگران سلامت مردم هستیم و امیدواریم با اطلاع رسانی توسط شما خبرنگاران بازاریان موضوع را جدی بگیرند و با مراجعه به ما ضمن آموزش بتوانند حداقل نکات ایمنی را برای واحدهای صنفی خود انجام دهند تا شاهد مشکلات در آینده نباشیم.

وی اضافه کرد:داشتن کپسول آتش نشانی، بازبینی در سیم کشی برق واحدها، خارج کردن انبار محصولات آتش زا از خانه های قدیمی و آشنایی با اطفاء حریق می تواند صدمات احتمالی را کاهش دهد.

بیمه واحدهای صنفی را جدی بگیرید

ذوالقدر اظهارداشت: وقتی از میان بیش از ۵۰۰ واحد صنفی در پلاسکو فقط ۱۰۰ مغازه بیمه داشته نشان می دهد هنوز فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته و مردم دغدغه حادثه نداشته اند و امروز بسیاری به دلیل همین کوتاهی از زندگی ساقط شده اند و کسی کمک آنها نخواهد بود.

وی گفت:از بازاریان قزوین درخواست میکنیم موضوع بیمه و ایمنی واحدهای صنفی خود را جدی بگیرند و نگران اموال و جان خود باشند و با سهل انگاری زمینه بروز حوادث را فراهم نکنند.

بهترین همدردی/ چهارشنبه آخر سال بدون آتش

ذوالقدر همچنین گفت: بهترین همدردی با ما این است که همه متعهد شویم امسال چهارشنبه آخر سال را بدون ترقه و آتش سپری کنیم و روزی بدون حادثه را در تاریخ کشور با فرهنگ خود ثبت و ضبط کنیم.

وی اضافه کرد: رسانه های گروهی در فرهنگ سازی نقش مهمی دارند و امیدواریم در کنار این کار زیبای همدردی با آتش نشانان به ما کمک کنید تا با همراهی مردم و جوانان امسال را بدون حادثه بگذرانیم.

همچنین فرض الله فرامرزی از خبرنگاران پیش کسوت استان قزوین به نمایندگی از خبرنگاران ضمن ابلاغ پیام تسلیت و همدردی فعالان رسانه ای استان گفت: شغل شما به گونه ای مهم و سخت و زیان آور است که باید در طول سال قدردان شما باشیم و فقط در یک مناسبت یاد کردن حق مطلب را در مقابل شما ایثارگران ادا نمی کند.

وی افزود: تلاش شبانه روزی شما ماموران جای تقدیر دارد و از این اینکه در هر حادثه در معرض خطر جدی هستید و سلامتی و جان خود را برای نجات جان انسانها در طبق اخلاص نهاده اید درس بزرگی برای همه مردم است.

فرامرزی گفت: از زمانی که آژیر خطر برای همکاران شما به صدا درمی اید تا زمان بازگشت خانواده های شما در اضطراب هستند که نکند خدای ناکرده آخرین ماموریت شما باشد و همین حساسیت اهمیت و جایگاه شغلی شما ایثارگران را نشان می دهد.

وی بیان کرد: امیدواریم هرگز خدمات مستمر شما فراموش نشود و بتوانیم در طول سال هم با حضور در محل کارتان با عرض خسته نباشید موجب تقویت روحیه ایثارگری شما شویم.

وی آمادگی رسانه های استان را برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در حوزه آتش نشانی اعلام کرد.

در این مراسم دسته گلی به یاد آتش نشانان شهید و عکس یادگاری از اولین شهید آتش نشان بهنام میرزاخانی در حادثه ساختمان پلاسکو تقدیم مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین شد.