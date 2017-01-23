معارضان سوری با مبارزه علیه تروریست های جبهه النصره مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، معارضان حاضر در نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان کارشکنی های خود را در این رابطه آغاز کردند.

در همین راستا، «اسامه ابازید» سخنگوی هیأت معارضان در مذاکرات قزاقستان اعلام کرد که گروه های مسلح با بررسی پرونده «جبهه النصره» پیش از دستیابی به توافقی در خصوص خروج نظامیان خارجی از سوریه مخالف هستند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد که در صورت شکست این دور از مذاکرات سوریه، معارضان به جنگ ادامه خواهند داد؛ این مذاکرات بر تثبیت آتش بس متمرکز است و مسائل سیاسی را هیأت عالی معارضان وابسته به ریاض پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی معارضان درباره احتمال پیوستن معارضان سوری به مبارزه روند مبارزه با تروریست های جبهه النصره نیز گفت که در حال حاضر نظامیانی از بیش از ۶۰ کشور جهان با نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند.

مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان از ظهر امروز دوشنبه آغاز شده است؛ «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای بحران سوریه در سخنانی اظهار داشت: مردم سوریه چشم‌ انتظار پایان بحران کشورشان هستند.