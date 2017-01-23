به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان عصر دوشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری منطقه نمونه گردشگری شورابیل تصریح کرد: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری شورابیل از سوی شورای عالی شهرسازی و همچنین کمیسیون ماده ۵ استانداری به تصویب رسیده است.

وی افزود: شهرداری اردبیل حساسیت ویژه‌ای به مجموعه شورابیل داشته و تمامی طرح‌های عمرانی پیرامون دریاچه را در قالب طرح جامع انجام می‌دهد.

شهردار اردبیل با اشاره به پیشبرد مطلوب طرح‌های عمرانی پیرامون دریاچه اضافه کرد: بسیاری از طرح‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری خاتمه یافته و تعداد محدودی نیز در حال اجرا است.

لطف‌اللهیان به پیشرفت مطلوب اجرای چمن مصنوعی در پیرامون دریاچه اشاره کرد و گفت: رینگ سلامت دریاچه با هدف ترویج ورزش های همگانی از جمله پیاده‌روی اجرا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این کاشت انبوه درخت در پیرامون دریاچه پیش‌بینی شده که البته در چارچوب برنامه‌وبودجه شهرداری اردبیل اجرا خواهد شد.

به گفته شهردار اردبیل با توجه به حذف تردد خودرو در پیرامون دریاچه، قطارهای گردشگری، دوچرخه و خودروهای پدالی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید به احصا نقشه راهنمای مجتمع شورابیل اضافه کرد: در عین حال نورپردازی مطلوب منطقه نمونه نیز مورد تأکید شهرداری است.

لطف‌اللهیان در خصوص عملیات عمرانی ورودی جدید دریاچه افزود: عملیات عمرانی مربوط به ورودی جدید دریاچه از سمت موزه دفاع مقدس تا خردادماه سال آینده به اتمام می‌رسد.

شهردار اردبیل به پیشرفت مطلوب عملیات ساحل بندی دریاچه نیز اشاره کرد و گفت: در عین حال در نظر داریم سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌ها تعمیر و بازسازی شود.