اختصاص ۵۰۰ میلیاردریال اعتبار در سفر معاون رئیس جمهور به اسداباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری بعدازظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: ۵۲ پروژه با اعتباری افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال در شهرستان اسداباد افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: از این تعداد طرح ۴۲ پروژه با اعتبار ۲۰۳ میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح و ۱۰ پروژه با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: در دهه فجر بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، عمرانی و غیره در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه تمام پروژه‌های شهرستان دارای نظم عملیاتی و اجرایی هستند، بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان اسدآباد هیچ پروژه‌ای بلاتکلیف نیست و تمام پروژه‌های محرک شهرستان از بن‌بست خارج شده و با سرعت معقولی درحال اجرا هستند.

۴۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار ۱۲ واحد تولیدی اسداباد قرار گرفته است

وی با اشاره به واحدهای تولیدی مشکل‌دار اسدآباد عنوان کرد: در حال حاضر ۴۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی دراختیار ۱۲ واحد تولیدی مهم شهرستان قرار گرفته است.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تصویب شده که واحدها در حال تهیه وثیقه و امور بانکی هستند.

وی درباره پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر گفت: در بخش آموزش عالی، بهره‌برداری از مرکز رشد و فناوری و کارآفرینی دانشگاه سید جمال انجام می‌پذیرد که بااین اتفاق به توسعه علمی و پروژه‌های دانش‌بنیان شهرستان کمک ویژه‌ای خواهد شد.

افشاری موضوع آب را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شهرستان عنوان و تاکید کرد: آب شرب شهرستان در نقطه سربه‌سر یعنی مساوی بودن تولید و مصرف پیش می‌رفت که با همکاری شرکت آب شهری ۳ حلقه چاه عمیق حفر شد که این امر موجب عدم قطعی آب در فصول گرم سال خواهد شد.

وی درباره آب روستایی نیز گفت: از مجموع ۱۰ مجتمع آب‌رسانی شهرستان ۷ مجتمع تامین اعتبار شده و برای ۷۳ روستا آب شرب با شرایط پایدار ایجاد می‌کند.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: ۱۰۰ میلیارد ریال برای مجتمع آب‌رسانی اعتبار در نظر گرفته شده که این طرح تا نیمه نخست سال‌ آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

۴ پزشک متخصص به جمع کادر درمانی و تخصصی شهرستان اسداباد افزوده شده

وی افزود: از زمان تصدی بنده به عنوان فرماندار، ۴ پزشک متخصص به جمع کادر درمانی و تخصصی شهرستان اسداباد افزوده شده است.

افشاری بیان کرد: در سفر معاون رئیس جمهور به اسدآباد مجوز ساخت طبقه چهارم بیمارستان قائم(عج) با ظرفیت ۸۵ تخت بیمارستانی دریافت شد.

وی اظهار داشت: پروژه‌های اجرایی محرک توسعه شهرستان که از سال های گذشته باقی‌مانده با اختصاص اعتبار لازم تکمیل و به بهره‌برداری می رسد.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: درسفر معاون رئیس جمهور به اسدآباد ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی تصویب شد که در آینده ای نزدیک بانک پرداخت کننده تسهیلات اعلام می‌شود.

وی افزود: براساس ماده ۲۱۵ احداث خط آهن داشبلاغ، اسدآباد، تویسرکان انجام و به راه‌آهن اراک، ملایر، کرمانشاه متصل می‌شود.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای امور عمرانی اسداباد

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: همچنین دیگر رهاورد سفر معاون رئیس جمهور به شهرستان اسدآباد اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای امور عمرانی این شهرستان بود.

افشاری بااشاره به آمار اعتیاد در شهرستان اسدابادعنوان کرد: طی ۲ ماه گذشته ۱۱۲ معتاد متجاهر از سطح شهرستان جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شدند که این امر نقش موثری در کاهش سرقت‌های خرد این شهرستان داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه نماینده افکار عمومی مردم هستند که باید خواسته و مطالبات عمومی مردم را تعقیب کرده و تنها به یک گروه خاص نپردازند چرا که درغیر اینصورت مردم نسبت به آنان بی‌اعتماد می‌شوند، عنوان کرد: تعدادی از مدیران شهرستان در اجرای عملکرد خود ضعیف بوده و کارکرد لازم وتوانایی انجام وظیفه را درحد پست سازمانی خود ندارند که به مدیران ارشد استانی اعلام شده ومدیران جدید این تعداد دستگاه به زودی معرفی خواهند شد.

وی درباره مشکلات شهرک محمدیه که در حاشیه جاده کرمانشاه قرار دارد نیز گفت: طی چندماه گذشته دو نفر از ساکنان این شهرک به علت تصادف جان خود را از دست دادند که پیگیر ساخت پل عابر پیاده برای اهالی این شهرک خواهیم بود.

