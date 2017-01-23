پیروزی های چشمگیر/تداوم عملیات ضد داعش در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به فرماندهی عملیات مشترک عراق اخبار مربوط به آزاد سازی کامل کرانه چپ موصل را تکذیب کردند و از ادامه عملیات خبر دادند.

یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک عراق گفت: نیروهای امنیتی به عملیات ضد داعش در کرانه چپ موصل ادامه می دهند و نیروها در حال حاضر در مرحله آزاد سازی محله بیسان در منطقه الرشیدیه آخرین محله های کرانه چپ هستند.

وی افزود: تنها طرفی که می تواند از آزاد سازی کرانه چپ موصل خبر بدهد، عبدالامیر یارالله فرمانده عملیات نینوا ما می آییم و یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک است.

این در حالی است که وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعلام کرده بود: نیروهای مسلح موفق به آزاد سازی کرانه چپ موصل به طور کامل شده اند. اعلام رسمی این موضوع از سوی حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح صورت خواهد گرفت. نیروهای عراقی تلفات و خسارات سنگینی به داعش وارد کرده اند و هم اکنون در حال پاکسازی بمب ها و مواد منفجره و ساختمان ها و نیز باز کردن راهها و تثبیت مواضع و ایجاد مراکز نظامی برای ممانعت از نفوذ دوباره داعش و گرفتن فرصت از تروریستها هستند.

از سوی دیگر عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم از عملیات در منطقه الرشیدیه که از آخرین مراکز تحت اشغال داعش در کرانه چپ موصل محسوب می شود، خبر داد و افزود: نیروهای لشگر نهم و تیپ سوم و تیپ ۷۱ ارتش عراق به منطقه الرشیدیه که آخرین مرکز تحت اشغال تروریستهای در کرانه چپ محسوب می شود، حمله کرده اند و موفق به آزاد سازی بخش هایی از آن شده اند.

یارالله تاکید کرد: نیروهای عراقی پرچم عراق را بر بالای ساختمان های بخش های آزاد شده در این منطقه به اهتزاز درآورده اند و پیشروی همچنان ادامه دارد.

در همین حال حسام العبار یکی از اعضای شورای استان نینوا اعلام کرد: محله های الرشیدیه و الکبه و الشلیخان از آخرین مراکز تحت اشغال داعش در کرانه چپ موصل محسوب می شوند.

وی افزود: نیروهای لشگر شانزده در نزدیک محله بیسانه یکی از کوی های الرشیدیه قرار دارند. نیروهای پلیس و مبارزه با تروریسم، ماموریت های خود را در کرانه چپ به پایان رسانده اند.

این عضو شورای استان الانبار بیان کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده کرانه چپ موصل به طور کامل آزاد خواهد شد.