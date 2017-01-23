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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

یکی از مقامات وزارت خارجه مصر:

مصر برای برگزاری نشست سوم معارضان در قاهره تلاش می کند

مصر برای برگزاری نشست سوم معارضان در قاهره تلاش می کند

وزارت خارجه مصر تاکید کرد که قاهره تلاش می کند تا نشست سوم معارضان قاهره را در سریع ترین زمان ممکن و همزمان با پیگیری نتایج مذاکرات آستانه میزبانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، قاهره بر پیگیری مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان تاکید کرد.

در همین راستا، یکی از مسئولان وزارت خارجه مصر تاکید کرد: قاهره در مذاکرات میان معارضان سوری و دولت این کشور در شهر آستانه قزاقستان شرکت نکرده است ولی این مذاکرات را پیگیری و با روسیه در این خصوص هماهنگی می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: علت عدم حضور مصر در این دور از مذاکرات، تمایل گروه های شرکت کننده به انجام این مذاکرات میان گروه های سوری بدون مشارکت طرف های عربی و خارجی بوده است. قاهره تلاش می کند تا نشست سوم معارضان قاهره را در سریع ترین زمان ممکن و همزمان با پیگیری نتایج مذاکرات آستانه میزبانی کند.

مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان از ظهر امروز دوشنبه آغاز شده است؛ «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای بحران سوریه در سخنانی اظهار داشت: مردم سوریه چشم‌ انتظار پایان بحران کشورشان هستند.

کد مطلب 3885563

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