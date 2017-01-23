رکورد جالب توجه یک بازیکن پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ماهینی را می‌توان یکی از بازیکنان کم حاشیه و موثر برای سرخ پوشان دانست. مدافعی که به دلیل گذراندن دوران خدمت سربازی دو فصل از این تیم دور بود اما بازگشتی پر فروغ به جمع سرخ پوشان داشت.

مدافع سرخ پوشان در غیاب محسن ربیع خواه مصدوم در پست دفاع چپ برای پرسپولیس بازی می‌کند تا عملا در همه مناطق خط دفاعی تیم پرسپولیس به کار گرفته شده باشد و از این نظر دارای رکورد جالب توجهی باشد.

ماهینی این فصل کارش در حالی در دفاع راست شروع کرد و ادامه داد، که برانکو از خیر استفاده از یک بازیکن ملی پوش مثل رامین رضاییان در این پست گذشت. ماهینی در مقاطعی از فصل بعنوان زوج سید جلال حسینی در قلب خط دفاعی بازی کرد و در بازی مقابل گسترش فولاد به سمت چپ دفاعی پرسپولیس رفت تا به این ترتیب در همه مناطق دفاعی پرسپولیس حضور داشته باشد.