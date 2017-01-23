تکمیل زنجیره پس از تولید مشکل تولیدکنندگان کشاورزی را حل میکند

به گزار ش خبرنگار مهر، حسن رکنی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی با دامدارام و مرغداران استان قزوین که با حضور علی اکبر متقی فرد رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین و اتحادیه مرغداران و دامداران استان برگزار شد افزود: استان قزوین جزء استان های بزرگ در زمینه تولید محصولات کشاورزی بویژه تولیدات دام و طیور است که باید برای حل مشکل دامداران و تولید کنندگان شیر این واحدها خود اقدام به راه اندازی صنایع تبدیلی لبنی و تکمیل زنجیره تولید کنند.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی در ادامه به دستاوردهای بخش کشاورزی پس از برجام اشاره کرد کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰ کشور از سراسر دینا بویژه کشور های اروپایی برای مذاکره و سرمایه گذاری مشترک در بخش دام و طیور با وزارت جهادکشاورزی وارده مذاکره شده اند که از فرصت ایجاد شده باید برای رونق بخش استفاده کرد.

رکنی در ادامه با اشاره به مشکل دامداران استان قزوین در زمینه تولید شیر و عدم خرید توسط واحدهای صنایع لبنی با قیمت مناسب تصریح کرد: تنها راه حل این مشکل، ایجاد صنایع تبدیلی لبنی توسط خود دامداران و اتحادیه های دامدران است که در هر برهه زمانی دچار مشکل تولید شیر نشوند.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی گفت: بخش زیادی از سود محصولات لبنی به سایر بخش ها بعد از تولید شیر خام حاصل می شود و بر اساس برآوردها تنها ۴۰ درصد هزینه لبنیات مربوط به شیر خام دامداران است ۶۰ درصد دیگر سود به کارخانجات، عوامل توزیع و واسطه ها می رسد.

رکنی یادآورشد: بیشترین بحران در حلقه های تولید طی چند سال گذشته مربوط به تولید شیر در دامداریهاست که باید برای حل این مشکل زنجیره تولید را تکمیل کرد.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی از اتحادیه دامداران استان به عنوان قوی ترین اتحادیه در سراسر کشور یاد کرد و خواستار مشارکت این اتحادیه در بلند مدت برای احداث صنایع تبدیل لبنی در استان قزوین شد.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: تکمیل زنجیره پس از تولید نگرانی تولید کنندگان را پس تولید محصول برطرف خواهد کرد.