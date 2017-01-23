توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری ماندگار است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ماندگاری توده هوای سرد در این استان، عنوان کرد: این توده هوای سرد تا روز چهارشنبه در این استان ماندگار است.

وی ادامه داد: هم اکنون دمای هوای در نقاط مختلف این استان کاهش شدیدی داشته است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دمای هوا در بیشتر نقاط استان به زیر صفر درجه رفته است و هم اکنون کوهرنگ با دمای منفی ۱۲ درجه سانتی گراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به پیش بینی آب و هوا طی روز های آینده، عنوان کرد: بارش های پراکنده در برخی مناطق شمالی و شرقی استان از روز دوشنبه انتظار می رود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از روز پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی، بارش باران و برف و وزش باد نسبتا شدید برای استان پیش بینی می شود.