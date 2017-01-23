اعلام آمادگی فنلاند برای انجام نشست شمال با حضور ترامپ و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک دیپلمات عالی رتبه فنلاندی از آمادگی کشورش برای برگزاری نشست شمال با حضور «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» در نیمه نخست سال جاری میلادی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «الکسی هارکونن» گفت: اگر شرایط محیا باشد، ما آماده برگزاری نشست شمال هستیم. اما این بستگی به موقعیت و اوضاع بین المللی دارد. ما هنوز چیزی نمی دانیم.

وی همچنین تاکید کرد که کشورش هنوز پیامی در این خصوص از سوی رهبران آمریکا و روسیه دریافت نکرده است.

گفتنی است، این دیپلمات ارشد پیشتر در دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که رهبران آمریکا و روسیه می توانند در جریان نشست شمال با یکدیگر ملاقات کنند. نشستی که فنلاند از ماه می سال جاری میلادی تا سال ۲۰۱۹ ریاست دوره ای آن را بر عهده خواهد داشت.

شورای شمال در سال ۱۹۹۶ با بیانیه اتاوا آغاز به کار کرد و هدف آن ایجاد همکاری های بین دولتی منطقه شمال است. این شورا متشکل از کشورهای روسیه، آمریکا، کانادا و همچنین کشورهای شمال اروپا است.