برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه بمناسبت دهه فجر در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه مختلف در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و عمرانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان اهر برگزار خواهد شد بیان داشت: با توجه به این که جوانان امروزی و نسل های بعد از انقلاب دوران انقلاب اسلامی را تجربه نکرده اند باید مسئولین و والدین وضعیت قبل و بعد انقلاب را برای نسل های جوان تبیین کنند.

دبیر ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان اهر با ذکر اینکه انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان تحول آفرین و هدایت گر جامعه است، افزود: مقاومت ملت ایران در زمان انقلاب اسلامی اکنون به فرهنگ تبدیل و به اقصی نقاط جهان صادر شده است در حالی که ملت ایران در زمان انقلاب از جان خود مایه گذاشتند تا این انقلاب حفظ شود و اکنون فرهنگ مقاومت ملت را در کشورهای درگیر با تروریسم به وضوح قابل مشاهده است.

وی به پروژه های قابل افتتاح شهرستان اهر در ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: افتتاح ۶۸ پروژه عمرانی، خدامتی، رفاهی با اعتبار بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال شامل آبیاری تحت‌فشار در پایاب چاه و چشمه شاهوردی زاده، گلخانه عباس پور، بهره برداری از پروژه آب شرب روستای یخفروزان و هشت روستای اهر، بهره برداری از بخش سی سی یو بیمارستان باقرالعلوم، افتتاح ۱۳ پروژه عظیم گازرسانی در شهر اهر و روستاها، ۹ پروژه برق رسانی، افتتاح دو پارک محله ای در سطح شهر اهر، کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر، بهره برداری از ۱۵ واحد مسکن خیرساز، افتتاح ۲۸ پروژه عمرانی دهیاری های بخش مرکزی شهرستان اهر و ۵ پروژه بهداشتی و درمانی که جمعاً برای این پروژه ها ۲۰۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر در ادامه گفت: افتتاح پایگاه های مقاومت بسیج ثامن الائمه و طاهره هاشمی، همایش تجلیل از زنان ایثارگر بمناسبت ولادت حضرت زینب(س)، نشست بصیرتی با موضوع استکبار ستیزی و یادواره شهدای هنرمند اهر با محوریت سپاه ناحیه اهر برگزار می شود.

زارعی با تاکید بر اینکه زنگ انقلاب در مدارس، دیدار تمامی مسئولان با آیت الله حاجی زاده امام جمعه اهر، گلباران تمثال حضرت امام خمینی(ره) از جمله برنامه ها نخستین روز دهه فجر این شهرستان است، یادآور شد: غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در شهر و روستاها، پیاده روی همگانی، اعطای ۳۰ فقره وام کارگشایی به مدد جویان، مسابقات طناب کشی کارگران، مچ اندازی، شطرنج و تنیس ویژه جوانان، کارگران و مددجویان، برنامه فرهنگی و اجتماعی عشایری در قشلاق حاج اوغلو، محافل انس با قرآن کریم، دیدار با خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و مددجویان کمیته امداد، مشاوره رایگان عمومی در واحدهای انتظامی، افتتاح مرکز مشاوره عمومی حس آرامش، اختتامیه جشنواره سراسری عکس سال ارسباران و در نهایت برنامه های دهه فجر با برگزاری راه پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خاتمه می یابد.