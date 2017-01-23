به گزارش خبرنگار مهر، علی مختاری‌فر عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران باهدف جلب مشارکت خانواده‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به جامعه در برابر مخاطرات، طرح خادم را در سراسر کشور اجرا مـی‌کند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری خانواده در حوادث مختلف، عنوان کرد: باید هنجارهای ذهنی مردم در برابر بلایا و مخاطرات تغییر کند که می‌توان با اجرای طرح خادم به همه افراد جامعه اقدامات قبل، حین و بعد از حادثه، را آموزش داد.

مختاری‌فر در خصوص اجرای طرح خادم، بابیان به اینکه تا سال ۱۴۰۰ شمسی، ۳۰ درصد مردم ایران با این طرح آشنا خواند شد، اظهار داشت: طرح خادم در ابتدا برای ۱۰ هزار خانوار مازندرانی، اجرا خواهد شد که سهم قائم‌شهر در این مقطع، یک هزار خانواده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر قائم‌شهر افزود: ۴۰ نفر از داوطلبان خادم، طی دوره‌های مختلف، آموزش‌های لازم برای اجرای طرح خادم را فراگرفته و به‌زودی در تیم‌های دونفره به درب منازل اعزام می‌شوند.

وی بابیان اینکه مراجعه داوطلبان خادم به هر خانه، ماهی یک‌بار است، بیان کرد: هر تیم موظف است ۱۲ بار به درب منزل هر خانواده مراجعه کند و برای سرپرست خانوار آموزش‌های مخاطرات را بازگو کند.

مختاری‌فر تصریح کرد: مراجعان این طرح، فرم‌هایی را به هر خانواده می‌دهند و اطلاعاتی از قبیل آموزش کمک‌های اولیه، ارزیابی ساختمان و داشتن نقشه خطرپذیری سازه‌ای و غیر سازه‌ای، را از آنان اخذ و سپس در هر مراجعه، آموزش‌های لازم قبل، حین و بعد از حوادث را به سرپرستان خانوار ارائه می‌دهند تا آنان موارد را در داخل خانواده خود مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر قائم‌شهر با تأکید بر شعار"من خانواده‌ام را دوست دارم" به‌زودی طرح خادم را در به‌صورت پایلوت دریکی از خیابان‌های شهرستان قائم‌شهر اجرا خواهد کرد.

مختاری‌فر از همه شهروندان تقاضا کرد ضمن همکاری با داوطلبان خادم، جمعیت هلال‌احمر قائم‌شهر را در اجرای بهینه این طرح، یاری کنند.