به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا حقی فام ظهر دوشنبه در مراسم معرفه مدیرعامل جدید شرکت برق استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع برق از اولویت های شرکت توانیر است، اظهار داشت: هم اکنون برنامه ریزی های بسیاری برای ارائه خدمات مطلوب تر در حوزه برق در سطح کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: کاهش تلفات انرژی برق، سرعت بخشی به واگذاری انشعابات برق، کاهش هزینه ها، تسهیل در ارائه خدمات و ... از مهمترین اهداف شرکت توانیر است.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر تاکید کرد: فرسودگی شبکه ها انتقال برق در استان ها از مهمترین مشکلات شرکت های برق به شمار می رود که نوسازی این شبکه ها ضروری است.

وی ادامه داد: مقاوم سازی شبکه های انتقال برق در برابر حوادث طبیعی از دیگر اولویت های شرکت توانیر است.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر ادامه داد: هم اکنون حدود ۳۰ درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.