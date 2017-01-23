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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر:

کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های برق از اولویت های شرکت توانیر است

کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های برق از اولویت های شرکت توانیر است

شهرکرد- معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر گفت: کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع برق از اولویت های شرکت توانیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا حقی فام ظهر دوشنبه در مراسم معرفه مدیرعامل جدید شرکت برق استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع برق از اولویت های شرکت توانیر است، اظهار داشت: هم اکنون برنامه ریزی های بسیاری برای ارائه خدمات مطلوب تر در حوزه برق در سطح کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: کاهش تلفات انرژی برق، سرعت بخشی به واگذاری انشعابات برق، کاهش هزینه ها، تسهیل در ارائه خدمات و ... از مهمترین اهداف شرکت توانیر است.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر تاکید کرد: فرسودگی شبکه ها انتقال برق در استان ها از مهمترین مشکلات شرکت های برق به شمار می رود که نوسازی این شبکه ها ضروری است.

وی ادامه داد: مقاوم سازی شبکه های انتقال برق در برابر حوادث طبیعی از دیگر اولویت های شرکت توانیر است.

معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر ادامه داد: هم اکنون حدود ۳۰ درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد.

کد مطلب 3885580

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