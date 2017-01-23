زیرساخت های فرهنگی آذربایجان شرقی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان با بیان اینکه آذربایجان و به تبع آن تبریز به گواهی تاریخ مهد فرهنگ و تمدن بوده است افزود: انتظار مردم از مسولان فرهنگی ارایه آثاری فاخر و تاثیرگذار و قابل رقابت با دیگر تولید کنندگان محصولات فرهنگی است.

وی در ادامه به رویداد تبریز ۲۰۱۸ اشاره کرد و از متولیان فرهنگی استان خواست تا با تقویت زیر ساخت های فرهنگی نسبت به آماده سازی شرایط اجتماعی جامعه همت کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هم در این جلسه از عدم تناسب بودجه فرهنگی نهاد متبوعش با حجم فعالیت های آن انتقاد کرد و گفت: روحانیون مستقر در اقصی نقاط استان به صرف قربت الی الله رنج دوری از خانه و کاشانه را به جان میخرند.

حجت الاسلام میکائیل اسکندری با بیان اینکه ۵۲ عنوان برنامه برای اجرا در سال جاری پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: کل اعتبار این نهاد برای برگزاری این برنامه ها چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.