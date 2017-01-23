تلاش در حوزه فرهنگ ضامن اعتلای همه جانبه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن لطیفی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان با بیان اینکه اعتبارات با رسالت مراکز متولی فرهنگ همخوانی ندارد، خاطر نشان کرد: برای ارایه آثار فاخر و قابل رقابت نیازمند نگاه های مسولانه توام با دلسوزی هستیم.

تلاش در حوزه فرهنگ را ضامن اعتلای همه جانبه جامعه عنوان و اضافه کرد: هر فعالیت فرهنگی که تاکنون در سطح استان به منصه ظهور رسیده حاصل مدیریت جهادی متولیان فرهنگ بوده است.

وی بودجه صدا و سیمای استان را نامتناسب با گستره ی فعالیتی این نهاد ارزیابی و تصریح کرد: به زعم تمام کمبودها توانسته ایم رویدادهای استانی را به نحو مطلوب انعکاس داده و با تولید برنامه های متنوع رضایت مخاطبان را جلب کنیم.