وضعیت مساجد و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اسفناک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی مصائبی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان ضمن انتقاد از تعلل در تخصیص بودجه های مصوب این اداره کل گفت: با این تفاسیر نمی توان اقدامی در خور با رویداد بین المللی تبریز ۲۰۱۸ انجام داد.

وی وضعیت مساجد و بقاع متبرکه استان را بعنوان یکی از ظرفیت های جذب گردشگر" اسفناک" توصیف و خواستار اقدامی شایسته در این حوزه شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه در سال گذشته تنها ۲۷ درصد از اعتبار مصوب این اداره کل تخصیص یافته است افزود: از اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی در سال جاری نیز تاکنون فقط ۱۹ درصد محقق شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این جلسه از کمبود فضاهای فیزیکی برای انجام فعالیت های فرهنگی گلایه کرد و گفت: کمبود بناهای فیزیکی امروز به یک چالش بزرگ برای اهالی فرهنگ و هنر در استان بدل شده است.

محمد محمدپور با بیان اینکه روند ساخت ساختمان برای مجتمع های فرهنگی و هنری استان بدلیل نبود اعتبار نیمه تمام رها شده است، هشدار داد: برخی از مکان هایی که هم اکنون در آنها فعالیت های فرهنگی و هنری انجام میگیرد بدلیل نقصان در مباحث ایمنی، آبستن انواع حوادث اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان "عدم تعریف صحیح "از واژه فرهنگ را یکی از مصادیق ولنگاری فرهنگی ارزیابی کرد و ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به مقوله وسیع و موثر فرهنگ در جامعه هستیم.