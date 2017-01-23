  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

وضعیت مساجد و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اسفناک است

وضعیت مساجد و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اسفناک است

تبریز - مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: وضعیت مساجد و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اسفناک است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی مصائبی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان ضمن انتقاد از تعلل در تخصیص بودجه های مصوب این اداره کل گفت: با این تفاسیر نمی توان اقدامی در خور با رویداد بین المللی تبریز ۲۰۱۸ انجام داد.

وی وضعیت مساجد و بقاع متبرکه استان را بعنوان یکی از ظرفیت های جذب گردشگر" اسفناک" توصیف و خواستار اقدامی شایسته در این حوزه شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه در سال گذشته تنها ۲۷ درصد از اعتبار مصوب  این اداره کل تخصیص یافته است افزود: از اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی در سال جاری نیز تاکنون فقط ۱۹ درصد محقق شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این جلسه از کمبود فضاهای فیزیکی برای انجام فعالیت های فرهنگی گلایه کرد و گفت: کمبود بناهای فیزیکی امروز به یک چالش بزرگ برای اهالی فرهنگ و هنر در استان بدل شده است.

محمد محمدپور با بیان اینکه روند ساخت ساختمان برای مجتمع های فرهنگی و هنری استان بدلیل نبود اعتبار نیمه تمام رها شده است، هشدار داد: برخی از مکان هایی که هم اکنون در آنها فعالیت های فرهنگی و هنری انجام میگیرد بدلیل نقصان در مباحث ایمنی، آبستن انواع حوادث اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان "عدم تعریف صحیح "از واژه فرهنگ را یکی از مصادیق ولنگاری فرهنگی ارزیابی کرد و ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به مقوله وسیع و موثر فرهنگ در جامعه هستیم.

کد مطلب 3885593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها