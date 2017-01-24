اتفاقی عجیب در پایان هفته هجدهم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، سه تیم اول تا سوم جدول رده بندی لیگ برتر با پیروزی‌های خفیف یک بر صفر مقابل حریفان خود نه تنها موقعیت شان در بالای جدول را حفظ کردند، بلکه همچنان مثل هفته گذشته از حاشیه امنیت کافی برای بازی های هفته بعد نیز برخوردار ماندند.

فاصله هر کدام از این سه تیم با تیم های پایین دستی شان بیشتر از سه امتیاز است و این موضوع باعث می شود که حتی اگر این سه تیم هفته آینده شکست هم بخورند، جایگاه خود در رده‌های اول، دوم و سوم جدول را از دست ندهند.

پرسپولیس با ۴۱ امتیاز و ۴ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم در صدر جدول قرار دارد و تراکتوری‌ها نیز که خود ۳۷ امتیازی هستند، ۵ امتیاز از تیم سوم جدول پیش هستند. ذوب آهن نیز در حالی با ۳۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته که نزدیک ترین تعقیب کننده اش استقلال تنها ۲۸ امتیاز دارد.