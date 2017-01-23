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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری معرفی شد

مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری معرفی شد

شهرکرد- مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولان استانی و کشوری معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی معرفی و منصوب شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در راستای ارائه خدمات به مردم یکی از شرکت های برتر خدمت رسان است.

سیامک سلیمانی عنوان کرد: دولت یازدهم در راستای توسعه چهارمحال و بختیاری گام های بلندی برداشته است.

وی عنوان کرد: باید زمینه برای ارتقای شاخص ها در شرکت های خدمت رسان از جمله شرکت توزیع برق فراهم شود.

در این مراسم از زحمات روزبه هاشمی مدیرعامل سابق قدردانی شد و مجید فرحزاد به عنوان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق معرفی شد.

کد مطلب 3885600

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