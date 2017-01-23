ارتقای جایگاه فارس اولویت اول مدیران استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس، یدالله رحمانی در چهل و هفتمین جلسه کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان اظهار داشت: ارتقا بیش از پیش ارتباط بین بخش خصوصی و بخش دولتی نیز از جمله موضوعات مورد توجه مدیران استان که که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان به عنوان متولی این امر باید با ارائه برنامه ها و راهکارهای مناسب در بین همه فعالان بخش خصوصی استان زمینه افزایش این ارتباط را فراهم سازند.

وی با تاکید بر اهمیت تعامل بخش خصوصی و دولتی جهت بهره مندی از پتانسیل های مختلف استان در همه بخش ها گفت: واگذاری اختیارات مرکز به مدیران استانی تاکنون در دو مرحله ابلاغ شده که اجرای این مصوبات در استان ها می تواند بستر بسیار مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی و همراهی دولت ایجاد کند که ضرورت دارد مورد توجه مدیران بخش دولتی و خصوصی استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار افزود: اقدامات یکسال گذشته کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری و کمیته شناسایی قوانین و حذف موانع صدور مجوز و کاهش زمان صدورمجوزها، توانسته است رضایت نسبی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشته باشد که این مسیر باید ادامه پیداکند تا استان پهناور فارس جایگاه حقیقی خود در سطح کشور را به دست آورد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضا تصمیمات لازم در جهت ارتقا جایگاه استان در رتبه بندی فضای کسب و کار وفعال سازی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی استان اتخاذ گردید.