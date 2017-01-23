  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان:

تعداد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی جوابگوی نیازها نیست

تعداد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی جوابگوی نیازها نیست

تبریز - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: تعداد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی جوابگوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان تعداد کتابخانه ی مورد نیاز در استان را با توجه به تعداد جمعیت ساکن در استان ۴۰۰ باب دانست و افزود: علاوه بر ۱۰۹ کتابخانه ی عمومی موجود در استان، ۳۹ کتابخانه ی مشارکتی و سه کتابخانه مستقل نیز در استان فعال هستند اما این تعداد قابلیت جوابگویی نیازهای روبه رشد کتابخوانان استان را ندارد.

وی با اشاره به کمبود اعتبار در حوزه تملک و داریی این اداره کل تصریح کرد: اگر نتوانیم در حوزه جذب اعتبار به کارایی لازم برسیم پیشرفت های ملموسی در افزایش تعداد و خدمات رسانی بهتر نخواهیم داشت.

برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این دیدار سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی با رویکرد قشر کودک و نوجوان منجر به تربیت بهتر این قشر و به تبع آن نسل آتی خواهد شد، افزود: متاسفانه توجه به قشر کم سن و سال در استان همواره مغفول مانده است.

یوسف زاده با اشاره به برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان توسط این نهاد در سال جاری خاطر نشان کرد: متاسفانه برغم حضور ۸۰ نویسنده برتر این حوزه هیچ حمایتی از جانب مسئولان برای افزایش کارایی این جشنواره انجام نشد.

کد مطلب 3885610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها