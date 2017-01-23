تعداد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی جوابگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی عصر امروز دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران فرهنگی استان تعداد کتابخانه ی مورد نیاز در استان را با توجه به تعداد جمعیت ساکن در استان ۴۰۰ باب دانست و افزود: علاوه بر ۱۰۹ کتابخانه ی عمومی موجود در استان، ۳۹ کتابخانه ی مشارکتی و سه کتابخانه مستقل نیز در استان فعال هستند اما این تعداد قابلیت جوابگویی نیازهای روبه رشد کتابخوانان استان را ندارد.

وی با اشاره به کمبود اعتبار در حوزه تملک و داریی این اداره کل تصریح کرد: اگر نتوانیم در حوزه جذب اعتبار به کارایی لازم برسیم پیشرفت های ملموسی در افزایش تعداد و خدمات رسانی بهتر نخواهیم داشت.

برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این دیدار سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی با رویکرد قشر کودک و نوجوان منجر به تربیت بهتر این قشر و به تبع آن نسل آتی خواهد شد، افزود: متاسفانه توجه به قشر کم سن و سال در استان همواره مغفول مانده است.

یوسف زاده با اشاره به برگزاری جشنواره کتاب کودک و نوجوان توسط این نهاد در سال جاری خاطر نشان کرد: متاسفانه برغم حضور ۸۰ نویسنده برتر این حوزه هیچ حمایتی از جانب مسئولان برای افزایش کارایی این جشنواره انجام نشد.