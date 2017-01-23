۵ دستگاه خودرو وارداتی در محور سیرجان – شهربابک طعمه حریق شد

سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه یک دستگاه کشنده رنو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در کیلومتر ۲۵ محور سیرجان به سمت شهربابک با یک دستگاه کشنده اسکانیا برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه کشنده اسکانیا حامل پنج دستگاه خودرو کره ای بوده است، افزود: قیمت هر کدام از این خودرو ها بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: در اثر وقوع این سانحه کشنده رنو و اسکانیا منحرف شده و به یک دستگاه کشنده ولوو که در حاشیه جاده پارک بوده برخورد می کنند.

وی از وقوع حریق در اثر این سانحه خبر داد و گفت: در این سانحه علاوه بر تریلرهای حمل بار گفته شده پنج خودروی وارداتی موجود در اسکانیا طعمه حریق شد.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان گفت: در این سانحه راننده کشنده رنو که مقصر این حادثه شناخته شده است مجروح شد.