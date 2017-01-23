به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اعزام دو هزار نفر به عتبات عالیات در طول یک سال گذشته خبر داد و افزود: امسال بیش از ۴۵ هزار نفر به عتبات عالیات اعزام شدند و استقبال دانشگاهیان بیش‌تر از سایر افراد بود.

وی همچنین در ادامه از آغاز اعزام دور شانزدهم به عتبات عالیات خبر داد و افزود: دور شانزدهم اعزام‌ها از اول بهمن امسال در کشور آغازشده و تاکنون ۸۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که این ثبت‌نام شامل گروه‌های مختلفی ازجمله پسران و دختران مجرد، متأهلین، اساتید و کاروان‌های زوج‌های جوان هستند.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور ادامه داد: بیش از ۶۵ درصد ثبت‌نام کننده‌های دانشگاهی مقطع تحصیلی کارشناسی و مابقی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و آذربایجان شرقی هفتمین رتبه را در میان ثبت‌نام کنندگان عتبات عالیات دارد.

فقیهی با اشاره به آمار ثبت‌نام کنندگان دانشگاهیان، اظهار داشت: متأهلین ۴۱ هزار نفر، پسران مجرد ۱۴ هزار نفر، دختران مجرد ۱۱ هزار نفر، کارمندان بیش از ۱۰ هزار نفر و اساتید بیش از چهار هزار نفر برای سفر به عتبات عالیات ثبت‌نام کردند که بیشترین ثبت‌نام‌ها شامل متأهلین، پسران مجرد، دختران مجرد و سپس اساتید هستند.

وی همچنین در ادامه یکی از دغدغه‌های اصلی ما برای اعزام افراد به عتبات عالیات امنیت دانست و افزود: خوشبختانه در هشت سال اخیر یک مورد مشکل نیز اتفاق نیفتاده است، اولویت ما برگزاری برنامه‌های باکیفیت است.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور در روز دوم ورود تمام دانشگاهیان به زیارت حر (ع) می‌روند کاروان‌های عادی به این محل عازم نمی‌شوند در حر بحث انابه و توبه راداریم در کربلای معلی

فقیهی ادامه داد: تهران، خراسان رضوی، و اصفهان دارای رتبه‌های اول تا سوم ثبت‌نام کننده دانشگاهیان برای عتبات عالیات رادارند.

وی با اعلام این خبر افزود: در اربعین امسال در برخی استان‌ها همایش برای دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات عالیات برگزار شد و به همت رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور برای ۲۶ هزار نفر ثبت‌نام کننده فاقد کارت پایان خدمت از سازمان نظام‌وظیفه مجوز خروج از کشور صادر شد.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور اظهار داشت: هرساله برای اعزام تمام کاروان‌ها شعار مخصوصی داریم و امسال شعار اعزام ما به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ابتدای سال ۹۵ و همچنین در انتهای آن شعار امسال به سبک زندگی فاطمی انتخاب شد.