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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور خبر داد:

ثبت‌نام ۸۳ هزار نفر از دانشگاهیان کشور برای اعزام به عتبات عالیات

ثبت‌نام ۸۳ هزار نفر از دانشگاهیان کشور برای اعزام به عتبات عالیات

تبریز- رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور از ثبت‌نام ۸۳ هزار نفر از دانشگاهیان کشور برای اعزام به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اعزام دو هزار نفر به عتبات عالیات در طول یک سال گذشته خبر داد و افزود: امسال بیش از ۴۵ هزار نفر به عتبات عالیات اعزام شدند و استقبال دانشگاهیان بیش‌تر از سایر افراد بود.

وی همچنین در ادامه از آغاز اعزام دور شانزدهم به عتبات عالیات خبر داد و افزود: دور شانزدهم اعزام‌ها از اول بهمن امسال در کشور آغازشده و تاکنون ۸۳ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که این ثبت‌نام شامل گروه‌های مختلفی ازجمله پسران و دختران مجرد، متأهلین، اساتید و کاروان‌های زوج‌های جوان هستند.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور ادامه داد: بیش از ۶۵ درصد ثبت‌نام کننده‌های دانشگاهی مقطع تحصیلی کارشناسی و مابقی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و آذربایجان شرقی هفتمین رتبه را در میان ثبت‌نام کنندگان عتبات عالیات دارد.

فقیهی با اشاره به آمار ثبت‌نام کنندگان دانشگاهیان، اظهار داشت: متأهلین ۴۱ هزار نفر، پسران مجرد ۱۴ هزار نفر، دختران مجرد ۱۱ هزار نفر،   کارمندان بیش از ۱۰ هزار نفر و اساتید بیش از چهار هزار نفر برای سفر به عتبات عالیات ثبت‌نام کردند که بیشترین ثبت‌نام‌ها شامل متأهلین، پسران مجرد، دختران مجرد و سپس اساتید هستند.

وی همچنین در ادامه یکی از دغدغه‌های اصلی ما برای اعزام افراد به عتبات عالیات امنیت دانست و افزود: خوشبختانه در هشت سال اخیر یک مورد مشکل نیز اتفاق نیفتاده است، اولویت ما برگزاری برنامه‌های باکیفیت است.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور در روز دوم ورود تمام دانشگاهیان به زیارت حر (ع) می‌روند کاروان‌های عادی به این محل عازم نمی‌شوند در حر بحث انابه و توبه راداریم در کربلای معلی

فقیهی ادامه داد: تهران، خراسان رضوی، و اصفهان دارای رتبه‌های اول تا سوم ثبت‌نام کننده دانشگاهیان برای عتبات عالیات رادارند.

وی با اعلام این خبر افزود: در اربعین امسال در برخی استان‌ها همایش برای دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات عالیات برگزار شد و به همت رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور برای ۲۶ هزار نفر ثبت‌نام کننده فاقد کارت پایان خدمت از سازمان نظام‌وظیفه مجوز خروج از کشور صادر شد.

رئیس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور اظهار داشت: هرساله برای اعزام تمام کاروان‌ها شعار مخصوصی داریم و امسال شعار اعزام ما به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ابتدای سال ۹۵ و همچنین در انتهای آن شعار امسال به سبک زندگی فاطمی انتخاب شد.

کد مطلب 3885616

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