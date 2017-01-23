پروژه های عمرانی شاخص دهه فجر شهرستان قرچک تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه های شاخص شهرستان قرچک در ایام الله دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر ۱۹۲ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: کارخانه تولید میلگرد صنعتی با اشتغالزایی بیش از ۵۰ نفر با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال، کارخانه تولید محصولات غذایی در شهرک صنعتی قرچک با اشتغالزایی بیش از ۲۰ نفر با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و کارخانه تولید محصولات غذایی در شهرک صنعتی و اشتغال بیش از ۱۵ نفر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال افتتاح می شود.

مرسلپور ادامه داد: همچنین اجرای طرح هادی روستای قشلاق جیتو (بهسازی معابر و آسفالت) به متراژ ۱۶ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: خانه ژیمناستیک با مساحت ۴۶۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و خانه بوکس با مساحت ۴۳۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

مرسلپور گفت: همچنین در این ایام شاهد افتتاح آسفالت بلوار امام خمینی(ره) روستای قشلاق جیتو به مساحت ۱۶ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بهره برداری از مجتمع دامپروری به مساحت ۲۲ هزارمترمربع با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال و چمن مصنوعی روستای ولی آباد با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال خواهیم بود.

وی اضافه کرد: پایگاه اورژانس شهید ستاری با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیون ریال راه اندازی می شود.

فرماندار قرچک در ادامه پروژه های برق رسانی شهرستان را تشریح و عنوان کرد: پست برق روستای داودآباد با اعتباری بالغ بر ۵۲۱ میلیون ریال، پست برق خیابان داودآباد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال و تأمین برق پنج حلقه چاه با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال در این ایام به بهره برداری می رسد.