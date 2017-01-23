شهرداری ورامین به مصاف یاسین پیشرو می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور برگشت لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین و حساس ترین دیدارهای این هفته، تیم های شهرداری ورامین و یاسین پیشرو به مصاف یکدیگر می روند.

تیم یاسین پیشرو در دور برگست لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور توانسته نتایج خوبی را کسب کند و تلاش دارد تا مقابل شهرداری ورامین نیز نمایش درخشانی را از خود نشان دهد.

شهرداری ورامین که در جدال برای کسب عنوان قهرمانی با دانشگاه آزاد اسلامی است، باید مقابل یاسین پیشرو پیروز شود تا همچنان شانس رسیدن به صدر جدول را داشته باشد.

شاگردان پیام خانلرخانی تا پایان هفته دوم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور به یک قدمی تیم دانشگاه آزاد اسلامی رسیده اند و با ۲۲ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارند و امیدوارند با پیروزی مقابل یاسین پیشرو و توقف احتمالی دانشگاه آزاد اسلامی، به صدر جدول برسند.

تیم شهرداری ورامین، قهرمان ایران و آسیا تلاش دارد تا در این فصل از رقابت های لیگ برتر تکواندو از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.