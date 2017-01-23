شبکه الجزیره چگونه به سمت آینده می رود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ سعید غفاری: پیدایی و گسترش رسانه های جدید، ظرفیت ها و چالش های جدیدی را در نسبت میان رسانه و مخاطب ایجاد کرده است. در این رابطه نکاتی چند قابل بررسی و تامل است.

۱ـ رسانه های مدرن، با ایجاد فضای مجازی حضور فرد در دنیاهای متفاوت را فراهم آورده است و از این جهت، مصرف کننده پیام را در معرض دنیایی متکثر از پیام های گوناگون قرار داده و فضای رسانه ای را به بازار رقابتی برای مدیریت و تولید پیام تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، هر یک از رسانه هایی که توانایی کسب مهارت در فضای رقابتی جدید و عرضه بسته های جدید رسانه ای را نداشته نباشند سهم خود را در تولید پیام و اثر گذاری بر روی مخاطب از دست می دهند.

بنابر این، آن چه امروز برای رسانه ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی اهمیت دارد، فهم درست ماهیت رسانه های جدید به ویژه در شرایط جهانی شده امروز است.

۲ـ سایت «میدان» که از تولد آن تنها یک هفته می گذرد، یکی از آخرین تلاش های «شبکه الجزیره» برای همنوایی با تحولات سریع فناوری رسانه، جذب مخاطب و توجه به تحولات منطقه است.

پس از اینکه الجزیره قطر در سال گذشته به دلیل مشکلات مالی، بسیاری از کارمندان خود را از کار اخراج کرد، برای حفظ دستاوردهای گذشته و مدیریت مسایل آینده، راهبردش را در بهره گیری از نیروهای داوطلب جوان و فعال در شبکه های مجازی تدوین کرد و در این راستا پایگاه مجازی جدید را به نام «میدان» راه اندازی نمود.

الجزیره که قصد دارد به سبب کاهش مشکلات مالی، چند شبکه غیر عربی خود را نیز تعطیل کند، با راه اندازی پایگاه میدان با شعار «ارتباط با علاقه مندان جوان در جهان عربی»، به نوعی تلاش خواهد نمود تا کمبود منابع انسانی اش را با هزینه ای کمتر جبران کند.

در واقع تمرکز بر مهارت های مجازی نسل جوان، ویژگی های خاص جوانان عرب منطقه و ایجاد ساختار متناسب برای آنها، به بازسازی نیروی انسانی اش پرداخته است.

در این راستا، الجزیره برای نمونه به جذب کاریکاتوریست جوان برزیلی «کارلوس لطوف» و تشکیل تیم هنری توسط او پرداخته است. همچنین تشکیل کارگروه های سیاست، اقتصاد، کارآفرینی، ورزش، فکر و فرهنگ، سینما، زن و سبک زندگی از جمله تحریریه هایی است که الجزیره برای شبکه جوانان میدان، در دستور کار خود قرار داده است.

الجزیره برای نیروهای جوانی که با این شبکه همکاری می کنند، مشوق هایی نیز طراحی کرده تا جذب جوانان داوطلب را تسهیل کند.

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــ ارائه گواهی فعالیت در تحریریه به کسانی که سه ماه داوطلبانه فعالیت نمایند

ــ رقابت در جایزه «ابداع محتوا»

ــ امکان شرکت افتخاری در برخی کارگاه های آموزشی در مؤسسات قطری

ــ حضور در کنفرانس ها و همایش ها

ــ دریافت کارت عضویت در باشگاه میدان

۳ـ پایگاه اینترنتی «میدان» با تبلیغ خاصی در سایت الجزیره رونمایی شد. نخستین موضوع و مقاله جنجالی‌اش را نیز به ایران اختصاص داد: «کیف أصبحت إیران دولة الملیشیات الأولی؟» که از چگونگی تبدیل شدن ایران به اولین دولت شبه‌نظامی سخن می‌گوید!

نویسنده این مطلب که یک دختر جوان مصری به نام «نهی خالد» است، سعی دارد با نشانه‌های مختلف بگوید که ایران در مسیر مداخلات نظامی بیشتر در کشورهای منطقه است. در نتیجه حضور مستقیم سردار سلیمانی و سپاه پاسداران با هدف رهبری نبرد در سوریه را نباید عجیب دانست؛ برخلاف آن‌چه در گذشته در جنوب لبنان و جنوب عراق رخ داد.

نویسنده معتقد است که با این مداخلات نظامی که متفاوت از برخی حمایت‌ها از مبارزان شیعه در گذشته است، ایران در مقام نیروهای شبه‌نظامی عمل خواهد کرد!

۴ـ مدیریت رسانه، علاوه بر درک مقتضیات فناورانه، نیازمند فهم تغییرات بازار مخاطب است .

دو رکن هوشمندی و انعطاف پذیری در رسانه های جدید در کنار مساله شناسی صحیح می تواند ضمن جلب و جذب مخاطب، افکار عمومی را نیز هدایت و مدیریت نماید.

تصمیم شبکه الجزیره از یک سو به شناخت آنها از کاربردهای فناوری وابسته است و از دیگر سو ریشه در شناخت مخاطب جدید و سیاستگذاری محتوایی آینده نگر آنها در منطقه دارد.