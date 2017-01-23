به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدرضاخانی دوشنبه شب در نشست با نمایندههای کارگران تنظیف، جمعآوری زباله و فضای سبز و مدیران شرکتهای بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری، با بیان اینکه شهرداری بهدنبال پایمال کردن حقوحقوق کارگران نیست، گفت: شهرداری وظیفه دارد حقوحقوق کارگران را پرداخت کند و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.
وی تمام کارکنان شهرداری را اعضای یک خانواده دانست و درباره واگذاری برخی فعالیتهای شهرداری به بخش خصوصی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شهرداری مکلف است برخی فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ضمن اینکه شرکتهایی که با شهرداری همکاری میکنند، شرکتهایی توانمند هستند که با شرکت در مناقصه، کار را با پایینترین قیمت انجام میدهند.
محمدرضاخانی افزود: شرکتها باید توانایی پرداخت دوماه حقوق کارگران را داشته باشند.
وی خطاب به کارگران شهرداری تأکید کرد: شما خودتان انتخاب کردهاید تا در شهرداری مشغول به کار شوید؛ ضمن اینکه به تمام شرکتها اعلام کردهایم اگر کارگری کار بهتری پیدا کرد و خواست از مجموعه جدا شود، موافقت کنند.
معاون خدمات شهری شهردار کرمان با بیان اینکه گاهی بهدلیل مشکلات مالی، حقوق برخی کارکنان شهرداری معوق میشود، گفت: اگرچه گاهی اوقات حقوق با تأخیر پرداخت میشود، اما حقوق تمام کارکنان بیکموکاست پرداخت خواهد شد.
محمدرضاخانی همچنین از کارکنان شرکتی شهرداری خواست ضمن پرهیز از حاشیهسازی، کمک کنند تا خدمات شهرداری به بهترین شکل به شهروندان ارائه شود.
وی از مدیران شرکتهای بخش خصوصی نیز خواست مشکلات مختلف کارکنان ازجمله مشکلات قراردادی را برطرف کنند.
معاون خدمات شهری شهردار کرمان از کارکنان شرکتی هم خواست نمایندههای خود را معرفی کنند تا نمایندههای کارگران برای رفع مشکلات، با وی در ارتباط باشند.
لازم به ذکر است؛ در این نشست نمایندههای کارگران مشکلات خود را درمیان گذاشتند و مدیران شرکتها نیز برای رفع مشکلات قول مساعد دادند.
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