رقابت های کشتی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات کشتی آزاد نونهالان کشتی گیر استان با رقابت ۱۵۵ ورزشکار در غالب ۱۵ تیم به میزبانی شهرستان بروجن برگزار شد.

در این مسابقات و در کشتی آزاد نونهالان و در وزن ۳۲ کیلوگرم علی نقی زاده، در ۳۵ کیلوگرم امیررضا شیخی، در ۴۲کیلوگرم علی نظری، در ۵۳ کیلوگرم شاهین پیکر از هفشجان، محمد احمدی در ۳۸ کیلوگرم از لردگان، علیرضا تقی زاده در ۴۷ کیلوگرم، حسین نکویی در ۷۳، ابوالفضل محمودیان در ۸۵ کیلوگرم از فرخشهر، مهدی قاسمی در ۵۹کیلوگرم از گندمان و رامین افشار در ۶۶ کیلوگرم از شهرکرد موفق به کسب مدال طلای این رشته شدند.

در رقابت های کشتی فرنگی نیز محمد رضا کارگر، محمد امین حاتمی ومحمد شیری در اوزان ۳۲، ۳۵ و ۴۲ کیلوگرم از بروجن، مرتضی نصیری در ۳۸ کیلو، آرمین عالی پور در ۴۷کیلوگرم، فرشاد شمس در ۵۳کیلوگرم، حسین حسینی در ۵۹کیلوگرم، ابوالفضل نصیری در ۶۶کیلوگرم، امید یداللهی در ۷۳ کیلوگرم و حسین گنجی در ۸۵ کیلوگرم از هفشجان بر سکوهای نخست وزن های خود ایستادند.