محمود کاظمی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از سینماهای اصفهان و مراحل بازسازی سینما خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای بازسازی این سینما حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است که موسسه سینما شهر و شهرداری اصفهان در بازسازی این سینما به شکل پردیس سینمایی به کمک کردند.

وی با بیان اینکه بازسازی سینما ساحل نیز از اواخر اردیبهشت سال آینده آغاز می‌شود، افزود: توجه داشته باشید که تا پیش از تامین بودجه برای این سینما بازسازی آن آغاز نمی‌شود چراکه نباید یک سالن سینمایی فعال در سطح شهر را بدون اطمینان از امکان بازسازی متدوام غیرفعال کنیم.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوز ه هنری تاکید کرد: ساخت، ترکیب و زیربنا و سالن‌های این سینما با دیگر سالن‌های سینمایی اصفهان متفاوت است و هزینه آن بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت سینما ایران، تاکید کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق واحد حقوقی حوزه هنری در ارتباط با این سینما در حال انجام است تا بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب به حوزه هنری واگذار شود.

کاظمی با اشاره به اینکه هیچ‌گاه یک بخش کاملا تجاری برای ساخت یک مرکز صرفا فرهنگی مانند سینما دلسوزی نخواهد داشت، افزود: پس از تخریب شبانه بخشی از درون ساختمان سینما ایران صحبت‌هایی توسط برخی مسئولان بانکی در ارتباط با ساخت سینما در این مکان انجام شد که احتمال منظور ساخت مجتمع فرهنگی، تجاری و تفریحی و نه سینمای صرف بوده است.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوز ه هنری با اشاره به اینکه سینما ۲۲ بهمن نیز با همکاری شهرداری اصفهان به شکل تئاتر شهر اصفهان بازسازی می‌شود، ابراز داشت: باید از زحمات رسانه‌های اصفهان تشکر کنیم که در راستای ارتقای فرهنگ سینمایی در اصفهان گام برمی‌دارند و در ارتباط با استفاده درست از مکان‌های فرهنگی شهر خود از جمله سینماها دغدغه بسیار دارند.

زلزله ۶ ریشتری نیز سینما خانواده را تخریب نخواهد کرد

وی با بیان اینکه عملکرد حوز ه هنری در زمینه بازسازی سینماها کم نظیر است، اضافه کرد: سینما خانواده با این حجم زیاد از کار، تنها در ۵ ماه بازسازی شده است و شاهد بازسازی برخی سینماهای دیگر استان‌های کشور در طول یک ماه نیز بوده ایم اما باید توجه کنیم که تامین منابع مالی به موقع بسیار مهم است.

کاظمی با بیان اینکه بازسازی سینماها با حداقل بودجه و حداکثر سرعت ممکن انجام شده است، تصریح کرد: امروز سینما خانواده با فناوری روز بازسازی شده است و بیشترین هزینه و زمان برای مقاوم سازی آن درنظر گرفته شده است و یقین بدانید زلزله ۶ ریشتری نیز این سینما را تخریب نخواهد کرد.