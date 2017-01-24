۱۲۰نشست باموضوع اقتصاد مقاومتی درمساجد استان تهران برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیلدار معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با خبرنگاران و اصحاب رسانه در شهرستان شهریار اظهار داشت:یکی از دستورکارهای ویژه و اولویت دار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سال جاری به ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و تسهیل و بستر سازی برای تحقق این راهبرد سازنده معطوف شده است.

وی افزود:از ابتدای امسال و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تدابیر متعددی با هدف فرهنگ سازی در این عرصه، تعریف و اجرایی شد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عنوان کرد:به نظر بنده، تحقق اهداف از پیش تعیین شده در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...مستلزم نگاه عمیق فرهنگی و پیش بینی مبانی و تمهیدات موثر و مقتضی خواهد بود و هر اقدام و دستورکاری که با پسوند فرهنگی همراه شود، بدون تردید ثمره و نتایج مثبت و پایداری را به همراه خواهد داشت.

خیلدار گفت:این قاعده در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز مصداق دارد و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز در این راستا تلاش کرده تا از هیچ اقدام موثری دریغ نکند.

وی با اشاره به برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با اصحاب فرهنگ و هنر در راستای هم اندیشی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی عنوان کرد:برگزاری ۱۲۰ نشستِ تخصصی در مساجد استان تهران تنها نمونه ای از دستورکارهای اجرایی شده در این خصوص به شمار می رود.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت:قریب به ۲۶۰ میلیون تومان اعتبار برای تسهیل روند سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه فرهنگی تعیین شده که بخشی از آن تأمین و ما بقی آن نیز تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

وی افزود:بدون تردید، پیشبرد اهداف مورد نظر در چارچوب های فرهنگی مستلزم اعتبارات هر چه بیشتری خواهد بود که با همیاری و تعامل مثبت و سازنده ای که ایجاد شده، تلاش کرده ایم از ظرفیت های موجود در شهرستان ها برای تأمین پیش نیازها و الزامات مربوطه در این ارتباط بهره گیری کنیم.

خیلدار با اشاره به استقلال فرهنگی و هنری، تقویت نقش آفرینی مردم و ارتقای امنیت فرهنگی به عنوان سه مولفه اساسی در برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عنوان کرد:از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تلاش شده با تمرکز و جدیت بسیاری، اولویت های ذکر شده به بهترین نحو ممکن محقق شود و امیدواریم با استمرار رویکرد اشاره شده، شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری دراین عرصه باشیم.

مسئولان پاسخگویی به خبرنگاران را در اولویت قرار دهند

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با بیان نقش حائز اهمیت خبرنگاران در توسعه فرهنگی عنوان کرد:اصحاب رسانه، کاستی ها و کمبودهایی را که در عرصه حزب گرایی در کشور وجود دارد، پوشش می دهند و به نوعی با نقد سازنده و ارائه پیشنهادات موثر، پلی میان مردم و مسئولان به شمار می روند.

وی افزود:شفاف سازی و پاسخگویی به خبرنگاران، ضرورتی است که امیدواریم به عنوان اولویتی جدی مد نظر مسئولان و مدیران دستگاه ها قرار گیرد.

خیلدار عنوان کرد:شخص رئیس جمهور، الگویی برجسته در تعامل با اصحاب رسانه به شمار می روند و همواره از سوی دولت تدبیر و امید بر لزوم پاسخگویی مدیران به خبرنگاران و صاحبان قلم تأکید شده است.

وی یادآور شد:هر آنچه تعامل و ارتباط دو سویه خبرنگاران و مسئولان تقویت شود، لغزش ها، انحرافات و نارسایی های احتمالی نیز با کاهش بیشتری همراه خواهد شد و ما نیز برای حصول این امر خطیر، در حد توان و بضاعت موجود نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست.