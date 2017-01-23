امنیت پایدار با مشارکت مردم محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: امنیت پایدار زمانی محقق می شود که مشارکت مردم را به همراه داشته باشد و نیروهای انتظامی باید با استفاده از ظرفیت بی بدیل سرمایه‌های اجتماعی ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای روحیه تواضع و فروتنی در بین کارکنان اشاره کرد و گفت: تواضع در برابر مردم، جایگاه خاصی در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد زیرا بندگان خداوند آیات و نشانه های او در دنیا هستند و کسی که با تواضع و فروتنی با بندگان خداوند رفتار کند، خداوند متعال او را بلند مرتبه می سازد.