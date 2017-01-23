دستگیری کلاهبردار یک میلیاردی به شیوه ایجاد عکس پروفایل زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا با رصد فضای مجازی و بررسی شبکه های اجتماعی متوجه شدند فردی با ایجاد پروفایل و ترغیب افراد به دوستی و تعیین شرایط برای درخواست آنان ، اقدام به کلاهبرداری از آنها می کند.

وی با بیان اینکه پس از انجام استعلامات، مالک این شماره شناسایی و مشخص شد "bts" خط فوق در شهرستان میناب است، عنوان کرد: در بررسی ها معلوم شد ۱۳ هزار و ۹۵۰ شماره سیم کارت طی دو ماهه اخیر با تلفن شخص کلاهبردار تماس پیامکی از سراسر کشور داشته اند.

این مقام انتظامی اظهارداشت: با اقدامات فنی و تحقیقاتی پس از چندین روز تلاش، وی شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک اقدام پلیسی دستگیر شد.

سردار ملکی تصریح کرد: وی که ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری بود درنهایت معترف شد با ایجاد صفحه پروفایل در شبکه های اجتماعی با شگردهای خاص و معرفی خود با اسم زنانه طعمه های خود را به صفحه شخصی کشانده و با ترغیب به برقراری رابطه اقدام به دریافت شارژ ۱۰۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار ریالی می کرد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه پس از انجام تحقیقات جامع و استعلام از مخابرات مشخص شد که این کلاهبردار حرفه ای از این طریق مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است، خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و از آن طریق با قرار وثیقه یک میلیاردی روانه زندان شد