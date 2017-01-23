روحانیون مردم را به پرداخت عوارض شهرداری ترغیب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور یکشنبه شب در بازدید از پروژههای شهری در حاشیه این نشست که معاونان شهردار نیز حضور داشتند، ضمن تأکید بر ترغیب مردم به پرداخت عوارض شهری گفت: روحانیون باید مردم را نسبت به پرداخت عوارض شهرداری ترغیب کنند.
حجتالاسلام عربپور با اشاره به اقدامات قابل توجه شهرداری کرمان، این اقدامات را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اگر مردم عوارض شهرداری را پرداخت کنند، شهرداری خدمات بیشتر و بهتری را به شهروندان ارائه خواهد کرد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان با تشکر از شهرداری کرمان گفت: از اعضای شورای اسلامی شهر کرمان نیز که شهرداری را در ارائه خدمات به شهر و شهروندان حمایت میکنند، تشکر میکنم.
مشکلات مالی عمده چالش شهرداری کرمان
حجتالاسلام عربپور با بیان اینکه هر کار فرهنگی و عمرانی، سه نیاز اساسی دارد، گفت: یکی از نیازها، عشق و علاقهای است که یک مسئول باید داشته باشد، دوم اینکه آن مسئول باید نیروهای دلسوز و پابهکاری در بخشهای طراحی و اجرا داشته باشد و بخش سوم هم بودجه است.
مشاور استاندار کرمان افزود: متأسفانه شهرداری کرمان از نظر بودجهای بسیار ضعیف است؛ چراکه بودجههای شهرداری باید از محل عوارضی که از سوی مردم پرداخت میشود، تأمین شود.
حجتالاسلام عربپور ادامه داد: امروز مشکل عمده شهرداری کرمان، مشکلات مالی است و پروژههای در دست اجرا با بودجههای غیرمردمی که شهرداری از طریق دولت به دست میآورد، خیلی متفاوت است.
وی بیان کرد: اقدامات شهرداری کرمان با توانایی و عشق و علاقهای که شهردار و همکارانش نسبت به کارشان دارند، انجام میشود؛ بنابراین، مردم باید در این شرایط به شهرداری کمک کنند.
مردم عوارض شهرداری را بهموقع پرداخت کنند
حجتالاسلام عربپور افزود: قرار نیست مردم در راه خدا چیزی به شهرداری بدهند؛ بلکه باید هزینههای زندگی در شهر از جمله جمعآوری زباله، تنظیف، عوارض نوسازی و عوارض خوردوی خود را بهموقع پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: باید حقوحقوق شهرداری را پرداخت کنیم تا شهرداری بتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان از روحانیون خواست این مسائل را در مجالس مختلف برای مردم تشریح کنند.
حجتالاسلام عربپور افزود: اگر شهرداری گاهی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه میشود، بهدلیل کمبود منابع مالی است؛ بنابراین، مردم باید حقوحقوق شهرداری را پرداخت کنند تا ضمن تأمین حقوق کارکنان، خدمات بهتری از سوی شهرداری به شهر و شهروندان ارائه شود.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی بهعنوان یک نهاد فرهنگی، خود را مقید میداند که خدمات شهرداری را برای مردم بازگو کند و از مردم بخواهد که شهرداری را یاری کنند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی به پروژههای مختلف شهری ازجمله زیرگذر میدان آزادی اشاره کرد و گفت: برای اجرای پروژهها زحمت زیادی کشیده میشود و بهطور مثال بخش زیادی از کار ساخت زیرگذر آزادی، در زیرِ زمین انجام میشود که دیده نمیشود.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم بهزودی شاهد بهرهبرداری از پروژههای مختلف شهر کرمان و کرمانی بهتر و زیباتر از گذشته باشیم.
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