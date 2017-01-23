بازیکنان ما عمدی کارت نگرفتند/ خطرناک ترین بازی را پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر گسترش فولاد تبریز گفت: بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. ما اصلا فکر نمی کردیم که حریف بخواهد این چنین دفاعی بازی کند. همچنین از هواداران ممنون هستم که به ورزشگاه آمدند و ما را حمایت کردند.

وی در رابطه با اعتراضش به داوری افزود: در تمام حملات بازیکنان حریف با خطا جلوی حمله ما را می گرفتند و داور هم به این موضوع واکنشی نداشت.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: نمی دانم چرا می گویند بازیکنان ما عمدی کارت گرفتند. بازی آینده ما با صبا یکی از مهمترین مسابقات ما است و برای ما سخت است که چند بازیکن اصلی را در اختیار نداریم. در شرایط کنونی تمام مسابقات برای ما حکم فینال را دارد.

سید جلال حسینی خاطرنشان کرد: داور با ما بدرفتاری می کرد. بازیکنان حریف خطا می کردند اما به بازیکن ما داور کارت می داد.

وی در پایان گفت: بازی با صبا یکی از سخت ترین و خطرناک ترین مسابقات ما است. این تیم در دو هفته اخیر نتایج خوبی گرفته و بازیکنان جوان خوبی دارد که می تواند برای ما خطرساز شوند.